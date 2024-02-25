رايس: ساليبا لا يصدق لكن هذا اللاعب أكثر من فاجأني

مدح ديكلان رايس لاعب أرسنال زميله ويليام ساليبا، لكن اعترف بوجود لاعب آخر تفاجأ من مستواه بطريقة إيجابية

واكتسح أرسنال منافسه نيوكاسل بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال لاعب الوسط الإنجليزي لقناة "بي إن تي" الإنجليزية عقب المباراة: "ويليام ساليبا لاعب لا يصدق، سمعت عنه كثيرا قبل انتقالي إلى هنا".

وأضاف "أكثر من فاجأني حقا هو جابرييل ماجاليس، هو عدواني للغايو وقوي جدا".

وأتم "يريد التنافس طوال الوقت ولا يخسر أبدا في الثنائيات، لاعب رائع".

وتعاقد أرسنال مع المدافع البرازيلي في صيف 2020 قادما من ليل مقابل 26 مليون يورو.

وتصل قيمة اللاعب البالغ من العمر 26 عاما 60 مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت.

وسجل ماجاليس 4 أهداف في الموسم الحالي مع أرسنال منهم هدفين ضد كريستال بالاس في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

وتمكن من إحراز هدف كذلك ضد وست هام في الجولة 24 من المسابقة ذاتها.

وارتفع رصيد أرسنال ليصل للنقطة 58 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويبتعد أرسنال عن مانشستر سيتي الوصيف بفارق نقطة واحدة ونقطتين عن ليفربول المتصدر.

بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة 37 في المركز الثامن.