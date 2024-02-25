رايس: ساليبا لا يصدق لكن هذا اللاعب أكثر من فاجأني

الأحد، 25 فبراير 2024 - 12:51

كتب : FilGoal

ديكلان رايس - أرسنال

مدح ديكلان رايس لاعب أرسنال زميله ويليام ساليبا، لكن اعترف بوجود لاعب آخر تفاجأ من مستواه بطريقة إيجابية

واكتسح أرسنال منافسه نيوكاسل بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال لاعب الوسط الإنجليزي لقناة "بي إن تي" الإنجليزية عقب المباراة: "ويليام ساليبا لاعب لا يصدق، سمعت عنه كثيرا قبل انتقالي إلى هنا".

أخبار متعلقة:
بعد 10 أشهر من الغياب.. مدافع سان جيرمان يعود عبد المنصف: يتم تجاهل تاريخي بسبب 6-1 رغم 5 الشناوي والحضري.. وشوبير أثبت رأيي توخيل يجيب - هل كان قرار الانفصال عن بايرن برغبة متبادلة من الطرفين جوارديولا: فودين لم يعد لاعبا واعدا بل تحول إلى نجم عالمي

وأضاف "أكثر من فاجأني حقا هو جابرييل ماجاليس، هو عدواني للغايو وقوي جدا".

وأتم "يريد التنافس طوال الوقت ولا يخسر أبدا في الثنائيات، لاعب رائع".

وتعاقد أرسنال مع المدافع البرازيلي في صيف 2020 قادما من ليل مقابل 26 مليون يورو.

وتصل قيمة اللاعب البالغ من العمر 26 عاما 60 مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت.

وسجل ماجاليس 4 أهداف في الموسم الحالي مع أرسنال منهم هدفين ضد كريستال بالاس في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

وتمكن من إحراز هدف كذلك ضد وست هام في الجولة 24 من المسابقة ذاتها.

وارتفع رصيد أرسنال ليصل للنقطة 58 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويبتعد أرسنال عن مانشستر سيتي الوصيف بفارق نقطة واحدة ونقطتين عن ليفربول المتصدر.

بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة 37 في المركز الثامن.

أرسنال نيوكاسل ويليام ساليبا ديكلان رايس جابرييل ماجاليس
نرشح لكم
بعد 10 أشهر من الغياب.. مدافع سان جيرمان يعود توخيل يجيب - هل كان قرار الانفصال عن بايرن برغبة متبادلة من الطرفين مواعيد مباريات الأحد 25 فبراير 2024.. الزمالك وفيوتشر يلعبان بالكونفدرالية وليفربول في نهائي الكأس المطاردة الثلاثية مستمرة.. أرسنال يسحق نيوكاسل ويواصل ملاحقة ليفربول وسيتي أرتيتا: يوجد أشياء يمكننا تحسينها.. وعودة اللاعبين من الإصابة تدفعنا للأمام ريليفو: كورتوا يخوض التدريبات الجماعية لأول مرة تين هاج: أظهرنا شخصية كبيرة في العودة أمام فولام ولكن رئيس خيتافي: جرينوود مجنون بالبقاء معنا ولكن
أخر الأخبار
رايس: ساليبا لا يصدق لكن هذا اللاعب أكثر من فاجأني 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد 10 أشهر من الغياب.. مدافع سان جيرمان يعود 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
عبد المنصف: يتم تجاهل تاريخي بسبب 6-1 رغم 5 الشناوي والحضري.. وشوبير أثبت رأيي 55 دقيقة | الكرة المصرية
توخيل يجيب - هل كان قرار الانفصال عن بايرن برغبة متبادلة من الطرفين ساعة | الكرة الأوروبية
جوارديولا: فودين لم يعد لاعبا واعدا بل تحول إلى نجم عالمي ساعة | الدوري الإنجليزي
أبو سليم الليبي: لم يكن لنا علاقة بأزمة بث مباراة الزمالك.. وشيكابالا وزيزو الأخطر ساعة | الكرة الإفريقية
اسكواش - تأهل نوران جوهر وهانيا الحمامي إلى ربع نهائي ويندي سيتي المفتوحة 2 ساعة | رياضات أخرى
مواعيد مباريات الأحد 25 فبراير 2024.. الزمالك وفيوتشر يلعبان بالكونفدرالية وليفربول في نهائي الكأس 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن إسقاط عضوية مرتضى منصور 2 الحضري: حسام حسن لن يحل أزمة المنتخب لهذا السبب.. وأرفض التضخيم في شوبير 3 الأهلي يطلب تأجيل مباراة ميدياما بسبب حادث طائرة الفريق في غانا 4 كولر: كريم وليد سيطر على منتصف الملعب.. وتعلمت درسا من هذه الرحلة