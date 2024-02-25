بعد 10 أشهر من الغياب.. مدافع سان جيرمان يعود

تواجد نونو مينديش لاعب باريس سان جيرمان في قائمة فريقه لأول مرة منذ 10 أشهر بعد تعافيه من الإصابة.

وأعلن سان جيرمان قائمته لمواجهة رين التي تضمنت اسم اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا لأول مرة منذ تعرضه لإصابة كبيرة في العضلة الضامة في أبريل 2023.

وغاب ظهير باريس سان جيرمان عن الملاعب لأكثر من عشرة أشهر بعد تعرضه لعدة إصابات خطيرة أثناء إعادة تأهيله.

وعاد اللاعب البرتغالي إلى التدريبات الجماعية مع باريس سان جيرمان الأسبوع الماضي.

تعاقد سان جيرمان مع نونو مينديش من سبورتنج لشبونة في عام 2022 بعد فترة إعارة لمدة موسم سابق في ملعب الأمراء.

وعلى الرغم من الأخبار الإيجابية عن عودة نونو مينديش لقائمة الفريق، سيغيب ماركينيوس ضد رين.

فقد تعرض ماركينيوس لإصابة طفيفة في مباراة باريس سان جيرمان الأخيرة ضد نانت.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول الدوري الفرنسي بفارق 14 نقطة عن نيس.

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