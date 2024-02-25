عبد المنصف: يتم تجاهل تاريخي بسبب 6-1 رغم 5 الشناوي والحضري.. وشوبير أثبت رأيي

أبدى محمد عبد المنصف حارس مرمى الزمالك السابق ومنتخب مصر انزعاجه من تجاهل تاريخه والأرقام القياسية التي حققها بسبب تصدير مباراة الـ 6-1 أمام الأهلي.

وتعجب عبد المنصف من عدم الحُكم بنفس الأسلوب على تلقي محمد الشناوي خمسة أهداف من صنداونز مرتين، وتلقي عصام الحضري خمسة أهداف في كأس العالم للقارات.

وشدد عبد المنصف أن مصطفى شوبير أثبت صحة موقفه عندما أشاد بحارس الأهلي الشاب وتمت مهاجمته وقتها، وتألق حارس مرمى الأهلي بعد إصابة الشناوي.

وبسؤاله عن تصريحاته السابقة بشأن حارس المرمى المصنوع والموهوب أجاب عبد المنصف "للأسف يتم تغيير كلامي ولكن عندما تحدثت عن ذلك الأمر - ولا يمكنني التقليل من عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى - كنت أهدف لضرب المثل بالحارس الذي يسعى للتطور وليس فقط الاعتماد على الموهبة واخترت الحضري كونه أسطورة ورمز ليس في مصر فقط ولكن بإفريقيا".

وأوضح "أحمد الشناوي على سبيل المثال حارس مرمى موهوب ولكن هناك الكثير من الأشياء تأخره، عكس عصام الحضري وأحمد شوبير لديهما إمكانيات ولكن موهبة غير مكتملة تحتاج تطوير وتدريبات وهو ما حققاه بالفعل".

وشدد عبد المنصف عبر قناة dmc "أي مدرب يعمل مع حارس مثل محمد الشناوي سيشعر بالراحة، فهو لاعب لديه أهداف محددة ولا يكتفي بالبطولات ولديه دوافع متجددة ويريد التطور دائما عكس حراس آخرين تسير على سطر وتترك آخر".

وبالحديث عن إنجازاته أجاب "حققت 17 لقبا وحطمت أرقاما قياسية بالمشاركة في 26 موسما مختلفا وتخطيت الجميع بعدد المباريات، ولكن بالرغم من كل ذلك يتم تصدير نتيجة 6-1 فقط وهي نتيجة عادية جدا ووارد أن يكون الفريق في حالة سيئة بالرغم أنني قدمت مستوى جيد وقتها".

وواصل عبد المنصف "وإذا كانت تلك هي طريقة الحُكم فلماذا لا يقال أن محمد الشناوي 5 صنداونز، وعصام الحضري الأسطورة استقبل 5 أهداف في كأس القارات من السعودية وهذا أمر طبيعي في كرة القدم".

وبسؤاله عن رحيله من الزمالك كشف "عملت كمدرب حراس مرمى في فترة صعبة بالزمالك، استلمت مهمتي والفريق ليس في أفضل حالاته وسأتفق مع من يقول أنني بدون خبرات، ولكن بالأرقام تثبت أنه قبل قدومي استقبل الفريق العديد من الأهداف خاصة آخر 4 مباريات وبعد أن توليت المسؤولية خرجنا بشباك نظيفة مباراتين وتحسنت النتائج وقبل نهاية مهمتي كان الاستقرار أكبر وخلال 4 مواجهات بالكونفدرالية لم نستقبل أهداف".

وتابع "عانينت خلال فترتي مع الزمالك من عدم تواجد ثنائي حراسة المرمى سويا، ففي البداية كان محمد عواد يعاني من رشح في الركبة وبعد عودته تعرض محمد صبحي للإيقاف، وأثبتت دورة دبي الودية نتاج عملنا بعدما ظهر عواد بشكل رائع".

وواصل "أسباب رحيلي عن الزمالك هي أن السوشيال ميديا التي تتحكم في القرارات، وذلك أيضا سبب رحيل معتمد جمال".

أما عن مهاجمته بسبب رأيه في شوبير أجاب "عندما تحدثت بشكل إيجابي عن مصطفى شوبير تمت مهاجمتي لأسباب ليس لي علاقة بها، وأثبتت الأيام صحة كلامي بعد تألقه في أول مباراتين بعد إصابة الشناوي، وهذا دورنا مساندة اللاعبين صغار السن بمختلف الانتماءات".

واختتم عبد المنصف تصريحاته "هدفي خلال الفترة المقبلة تولي منصب مدرب حراس مرمى منتخب مصر، وهذا ما سأعمل من أجله".