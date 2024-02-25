توخيل يجيب - هل كان قرار الانفصال عن بايرن برغبة متبادلة من الطرفين

أجاب توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ على سؤاله حول كان قرار الانفصال عن بايرن برغبة متبادلة من الطرفين.

وأعلن النادي قبل أيام انفصاله عن توخيل في نهاية الموسم الجاري.

وقال توخيل لقناة ZDF: "هل جاء قرار الانفصال في الصيف برغبة متبادلة من الطرفين؟ لن أقدم أي تفاصيل حول المحادثة التي جمعتني بالإدارة وجها لوجه".

وأضاف "في النهاية أنا موظف. والموظفون ليس لديهم كل الخيارات دائما، وليس لديهم كل الأوراق الرابحة في أيديهم. لكن كل شيء على ما يرام".

وواصل "كان السبب الرئيسي لهذا القرار في الواقع هو تجنب مثل هذا المسار المترنح. هكذا أصبح كل شيء واضحًا الآن. سواء أحببنا ذلك أم لم يعجبنا".

وتابع توخيل "لا يهم على الإطلاق كيف أتعامل مع القرار. أنا في دور قيادي، وأتحمل مسؤولية الطاقم بأكمله".

وأكمل مدرب بايرن "من الآن وصاعدا سنقاتل من أجل كل نقطة. سيتم وضع الحساسيات جانبا".

وتقرر إنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين في صيف 2024 بدلا من صيف 2025.

القرار جاء بعد مناقشات داخلية بين الأطراف المعنية، حسب بيان بايرن.

وقال توخيل في تصريحات لموقع ناديه عقب الإعلان: "اتفقنا على إنهاء تعاوننا بعد هذا الموسم. وحتى ذلك الحين، سأواصل أنا وطاقمي التدريبي بذل كل ما في وسعنا لضمان أقصى قدر من النجاح".

فيما قال يان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لبايرن "في محادثة مفتوحة وجيدة توصلنا إلى قرار إنهاء تعاوننا في الصيف".

وأضاف "نحن مقتنعون أنه بعد الهزيمة 0-1 في مباراة الذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام لاتسيو، سنتأهل إلى الدور ربع النهائي في أليانز أرينا الممتلئ بالكامل".

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