اسكواش - تأهل نوران جوهر وهانيا الحمامي إلى ربع نهائي ويندي سيتي المفتوحة

الأحد، 25 فبراير 2024 - 11:00

كتب : FilGoal

هانيا الحمامي - اسكواش

نجح الثنائي نوران جوهر وهانيا الحمامي في التأهل لمنافسات ربع نهائي بطولة ويندي سيتي المفتوحة.

وتعتبر ويندي سيتي واحدة من البطولات الكبرى في موسم الاسكواش وتقام بولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتقام المسابقة حتى يوم 28 فبراير الجاري، وكانت قد ألغيت نسخة العام الماضي بسب إقامة بطولة العالم في نفس التوقيت.

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وتغلبت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة على زميلتها روان العربي بثلاثة أشواط دون مقابل في مباراة استغرقت 34 دقيقة.

بينما نجحت نوران جوهر في الفوز على زميلتها سلمى هاني بمباراة استغرقت 30 دقيقة.

وتقام منافسات ربع النهائي مساء اليوم الأحد كالآتي:

مازن هشام × الإنجليزي محمد الشوربجي (10:45 مساء)

نور الشربيني × الأمريكية صابرينا صبحي (12:45 صباحا)

علي فرج × كريم عبد الجواد (1:00 صباحا)

مصطفى عسل × البيروفي دييجو إلياس (1:45 صباحا)

هانيا الحمامي × البلجيكية تيني جيليس (3:15 فجرا)

وحقق علي فرج آخر لقب لمصر في نسخة 2020 بعد الفوز على بول كول لاعب نيوزلاندا وحامل لقب النسخة الأخيرة في 2022.

ويعتبر محمد الشوربجي الأكثر تتويجا باللقب لمصر برصيد لقبين، قبل أن يلعب تحت العلم الإنجليزي بعد ذلك.

أما على مستوى السيدات فحققت هانيا الحمامي لقب آخر نسخة أقيمت في 2022، بينما حصدت كل من نور الطيب ونور الشربيني لقبي 2018 و2020 على الترتيب.

وتعتبر رنيم الوليلي المصرية الأكثر تتويجا باللب برصيد 3 مرات وكان ذلك تواليا من 2015 وحتى 2017.

اسكواش ويندي سيتي نوران جوهر هانيا الحمامي
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