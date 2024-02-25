هشام نصر يكشف موقف تجديد شيكابالا ورأيه في انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

الأحد، 25 فبراير 2024 - 01:37

كتب : FilGoal

هشام نصر

كشف هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك عن طريقة إدارة النادي في الآونة الأخيرة والأزمات التي واجهها المجلس الجديد بعد تسلمه لمهامه.

وقال نصر في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "حجم ديون الزمالك كان يفوق المليار جنيه. كان الكل يعلم أن الحجز على حسابات الزمالك كان من طرفين: وزارة المالية وممدوح عباس. وبعد أن تم حل الأزمتين فوجئنا بوجود 19 حجزًا إضافيًا على أرصدة النادي من شركات مقاولات وأشخاص وما إلى ذلك".

وأضاف "النظام داخل المجلس بالإقناع. لم نلجأ للتصويت في أي من المواضيع الشائكة حتى لو امتلك أحدنا بعض التحفظات. كلما زادت الإنجازات كلما زاد هذا التناغم".

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وعما إذا كان صندوق محبي النادي هو مصدر التمويل خلال الأشهر الماضية قال نصر: "أتحفظ على كلمة "الصندوق" فنحن لا نجمع فيه الأموال، بل لدينا لجنة لتنمية الموارد وحل الأزمات".

وأكمل "هناك أشخاص لا يريدون ذكر اسمهم من محبي النادي، وتمويلاتهم وموارد النادي وتمويلات البنوك كانت آلية حل المشاكل".

وتابع "خلال 120 يومًا صار لدينا 4 رعاة. من أين أتوا؟ من عودة الثقة التي نبنيها بيننا وبين المعلن. وخطوة تلو الأخرى ستزداد قوة الرعاة وتنافسهم على التواجد مع الزمالك".

أما عن التفاوض مع الأهلي مباشرة لضم اللاعبين قال: "أعتقد أن ذلك صعب، ولكن ما أنادي به هو الاحترام المتبادل في التعاقدات. فلا يصح أن أفاوض لاعبا لديك بطريقة غير جيدة".

وبخصوص ما تردد عن موافقة الزمالك على تقسيط غرامة كهربا على هامش زيارة مجلس الأهلي لنظيره في القلعة البيضاء قال: لم يحدث.. قرار كهربا يخص شخصه وليس ناديه. الأهلي عامل مساعد يريد الحفاظ على لاعبه ونحن نريد الحصول على حقنا".

وأوضح "لا يجوز للزمالك التنازل عن حقوقه قانونا وسنتعرض للحساب بتهمة إهدار المال العام إذا تنازلنا. كهربا يستنفذ إجراءاته القانونية وسينتهي الأمر لا محالة وسنحصل على أموالنا".

وأكمل"هناك شيء يخطئ الناس تقديره. حين تصلنا أموال غرامة كهربا في البنك يحتسبها الناس بسعر السوق السوداء. هل يمكنني كنادي الزمالك أن أحول العملة في السوق السوداء؟ هذه الأموال سيتم تحويلها بسعر البنك".

وواصل "بدأنا مفاوضات تجديد عقد شيكابالا. وكنت داعما لصفقة عبد الله السعيد فالحكم بالعطاء وليس السن".

واختتم "في رأيي التعاقد مع رمضان صبحي يتوقف على امتلاكه للرغبة بالتواجد في الزمالك. إن وجدت أرحب بالتعاقد معه".

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