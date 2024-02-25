أرتيتا: يوجد أشياء يمكننا تحسينها.. وعودة اللاعبين من الإصابة تدفعنا للأمام

يرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال بأن يوجد أشياء في فريقه يمكن تحسينها في الفترة المقبلة.

واكتسح أرسنال منافسه نيوكاسل بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدير الفني الإسباني عقب المباراة للصحفيين: "سعيد حقا بالأداء ضد نيوكاسل الجيد، كان الأولاد جيدين وعدوانيين واستحقينا الفوز بالمباراة".

وأضاف "نيوكاسل لديه الجودة لخلق المشاكل، لكننا واصلنا بنفس الطريقة، وحافظنا على إيقاعنا وكان من دواعي سروري مشاهدة الفريق يلعب بهذه الطريقة".

وأكمل "علينا الاستمرار في العمل الجيد، لا تزال هناك أشياء يمكننا تحسينها، عودة اللاعبين من الإصابة تمثل دفعة كبيرة بالنسبة لنا".

وأنهى حديثه قائلا: "ضد بورتو كنا نلعب بطريقتنا عندما نستحوذ على الكرة، لكن لم نكن نحن عندما نفقدها، لقد كان درسا كبيرا ونتعلم الكثير من تلك اللحظات".

وارتفع رصيد أرسنال ليصل للنقطة 58 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة 37 في المركز الثامن.