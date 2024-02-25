خالد بيبو: غياب كهربا عن لقاء ميدياما فني بقرار من كولر.. ونجهز ديانج للسفر

أوضح خالد بيبو مدير الكرة في الأهلي أن استبعاد محمود عبد المنعم "كهربا" من لقاء ميدياما هو قرار فني من مارسيل كولر.

وغاب كهربا عن لقاء الفريق الغاني بسبب حضوره لفرح شقيقته قبل المباراة بـ 48 ساعة.

وقال بيبو عبر قناة DMC: "ياسر إبراهيم شعر بألم في العضلة الخلفية وسنعلن نتيجة الأشعة في أقرب وقت ممكن".

وحسبما علم FilGoal.com فإن التشخيص المبدئي لإصابة ياسر إبراهيم هو مزق في العضلة الخلفية.

ولن تقل مدة الغياب المتوقعة عن شهر، وهو ما يعني غيابه عن الدربي في نهائي كأس مصر يوم 8 مارس المقبل ضد الزمالك.

وأضاف "أليو ديانج نجهزه من أجل السفر لإجراء جراحة، ومحمد الشناوي يسير بشكل منتظم في برنامجه التأهيلي".

وأتم "غياب كهربا عن بعثة الأهلي للقاء ميدياما قرار فني من مارسيل كولر، والمدير الفني ضم من احتاجه لهذه المباراة فنيا".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق إن كهربا حصل على إذن من الجهاز الفني وخالد بيبو مدير الكرة للغياب عن المباراة لحضور حفل زفاف شقيقته.

وتأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثامنة على التوالي بفضل فوز يانج أفريكانز على شباب بلوزداد بنتيجة 4-0 قبل جولة على نهاية المجموعات.