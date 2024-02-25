ريليفو: كورتوا يخوض التدريبات الجماعية لأول مرة

الأحد، 25 فبراير 2024 - 00:40

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - ريال مدريد - تيبو كورتوا

عاد تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد إلى التدريبات الجماعية رفقة الفريق مرة أخرى بعد إصابته برباط الصليبي في فترة التحضيرات للموسم الحالي.

وأفاد موقع "ريليفو" الإسباني أن الحارس البلجيكي خضع إلى فحوصات الرنين المغناطيسي في الركبة وكانت النتائج إيجابية.

وأكد الموقع أن الحارس البالغ من العمر 31 عاما خاض التدريبات الجماعية رفقة أندري لونين وكيبا أريزابالاجا وباقي الفريق.

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وكان كورتوا أعلن غيابه عن بطولة يورو المقبلة المقرر إقامتها في ألمانيا.

وقال كورتوا خلال حواره مع موقع سبورزا البلجيكي من قبل: "بسبب الإصابة لن أشارك مع منتخب بلجيكا في يورو 2024، يجب أولا أن أتعافى بشكل كامل ومن ثم تحديد تاريخ عودتي للمشاركة في المباريات".

وأضاف "من الأفضل توضيح هذا الأمر للمنتخب الوطني، لن أكون في حراسة المرمى بنسبة 80% ونحن لدينا حراس مرمى جيدين آخرين".

وأكمل "ريال مدريد يريدني أن أتعافى بنسبة 100% وبالتأكيد ألا أعود مبكرا، وأنا لا أريد أن أخون تلك الثقة".

وأتم تصريحاته "سأكون مجرد داعم لمنتخب بلجيكا خلال بطولة يورو 2024 وأتمنى أن نحصل على لقب أوروبي"

كورتوا البالغ من العمر 31 عاما انضم لصفوف ريال مدريد قادما من تشيلسي في عام 2018.

ومع ريال مدريد فاز كورتوا بـ9 بطولات وهي دوري أبطال أوروبا مرة، والدوري الإسباني مرتين، وكأس العالم للأندية مرتين، والسوبر الأوروبي مرة، والسوبر الإسباني مرتين، وكأس ملك إسبانيا مرة.

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