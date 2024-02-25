خبر في الجول - التشخيص المبدئي لإصابة ياسر إبراهيم.. ومدة الغياب المتوقعة

الأحد، 25 فبراير 2024 - 00:29

كتب : أحمد الخولي

ياسر إبراهيم - الأهلي

أصبح متوقعا أن يغيب ياسر إبراهيم مدافع الأهلي عن نهائي كأس مصر بعد إصابته أمام ميدياما الغاني.

وتعرض المدافع الدولي للإصابة في اللقاء الذي أقيم في غانا لحساب الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا وانتهى بانتصار الأهلي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن التشخيص المبدئي لإصابة ياسر إبراهيم هو مزق في العضلة الخلفية.

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ولن تقل مدة الغياب المتوقعة عن شهر، وهو ما يعني غيابه عن الدربي في نهائي كأس مصر يوم 8 مارس المقبل ضد الزمالك.

وسبق أن صرّح أحمد جاب الله طبيب الأهلي عبر حساب النادي على "فيسبوك": "إصابة ياسر إبراهيم بألم في الخلفية وكريم وليد بشد في السمانة، وسنجرى فحوصات بعد المباراة مباشرة".

وسقط ياسر إبراهيم أرضا متأثرا بالإصابة وتلقى العلاج لكن لم يستطع مواصلة اللقاء.

وقبل ربع ساعة على نهاية اللقاء شارك كل من رضا سليم وأكرم توفيق بدلا الشحات وياسر، وعاد ربيعة بهذا التغيير لمركز قلب الدفاع بجوار عبد المنعم.

وتأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثامنة على التوالي بفضل فوز يانج أفريكانز على شباب بلوزداد بنتيجة 4-0 قبل جولة على نهاية المجموعات.

ياسر إبراهيم الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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