رئيس خيتافي: جرينوود مجنون بالبقاء معنا ولكن

السبت، 24 فبراير 2024 - 23:31

كتب : FilGoal

ماسون جرينوود

أقر أنخيل توريس رئيس نادي خيتافي أن لاعبه ماسون جرينوود والمعار من مانشستر يونايتد يريد البقاء بجنون مع الفريق لموسم آخر.

وقال توريس لبرنامج "البارتيدازو دي كوبي" الإسباني: "جرينوود مجنون بالبقاء معنا لموسم آخر".

وأتم "هو يشعر بأنه بخير هنا، إنها مسألة يتعين على ملاك مانشستر يونايتد الجدد أن يقرروها".

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وانتقل جرينوود إلى الفريق الإسباني على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بدون وجود بند أحقية الشراء.

وساهم الجناح الإنجليزي في 12 هدفا لفريقه خلال الموسم الحالي إذ سجل 7 أهداف وصنع 5 آخرين في 25 مباراة خاضها.

وبدأت القيمة السوقية للاعب صاحب الـ22 عاما في الارتفاع مرة أخرى بعد أن انخفضت حسب موقع ترانسفير ماركت.

وكانت قيمته السوقية 5 ملايين يورو حتى 1 سبتمبر الماضي وارتفعت إلى 7 ملايين ونصف في ديسمبر 2023.

ويحتل خيتافي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة.

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