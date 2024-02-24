رئيس بايرن يكشف سبب رحيل توخيل

كشف كريستيان دريسين الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ سبب رحيل توماس توخيل المدير الفني للفريق نهاية الموسم الجاري.

وأعلن النادي انفصاله عن توخيل في نهاية الموسم الجاري.

وقال دريسين للصحفيين عقب مباراة الفريق ضد لايبزج: "لقد رأينا في المباريات القليلة الماضية أن الأمور لا تسير على ما يرام".

وأتم "لهذا السبب قررنا الانفصال في الصيف المقبل، الفريق الآن مسؤول تماما مثل الجهاز الفني".

وانتصر بايرن ميونيخ على منافسه لايبزج بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 23 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وأوضح توخيل من قبل أيضا سبب رحيله إذ قال: "لم نتمكن من الارتقاء بالفريق باستمرار إلى مستوى أعلى، ولهذا السبب سأرحل في الصيف المقبل".

وعما إذا يرى أن موافقته على عرض بايرن خطأ قال: "ليس من المنطقي النظر إلى الوراء، يتم نسيان أنن لم نكن محظوظين أبدا بتعرضنا للعديد من الإصابات أيضا".

وتقرر إنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين في صيف 2024 بدلا من صيف 2025.

القرار جاء بعد مناقشات داخلية بين الأطراف المعنية، حسب بيان بايرن.

وقال توخيل في تصريحات لموقع ناديه عقب الإعلان: "اتفقنا على إنهاء تعاوننا بعد هذا الموسم. وحتى ذلك الحين، سأواصل أنا وطاقمي التدريبي بذل كل ما في وسعنا لضمان أقصى قدر من النجاح".

فيما قال يان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لبايرن "في محادثة مفتوحة وجيدة توصلنا إلى قرار إنهاء تعاوننا في الصيف".

وأضاف "نحن مقتنعون أنه بعد الهزيمة 0-1 في مباراة الذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام لاتسيو، سنتأهل إلى الدور ربع النهائي في أليانز أرينا الممتلئ بالكامل".

وكان رئيس بايرن قد علق على موقف توخيل عقب تلقي الهزيمة الثالثة خلال أسبوع، وذلك أمام بوخوم في الدوري الألماني.

وقال دريسين عقب المباراة للصحفيين: "حقا أنا أشعر بالاشمئزاز، العقلية هزمت الجودة في مباراة بوخوم".

وأتم "لا نشعر بالسعادة على الإطلاق، ولكن بالتأكيد توماس توخيل سيستمر لقيادة الفريق للمباراة المقبلة".

للمباراة الثالثة على التوالي يخسر الفريق البافاري في جميع البطولات بعد السقوط أمام باير ليفركوزن في الدوري، ولاتسيو في دوري أبطال أوروبا وثم بوخوم في الدوري.

وحدث ذلك لأول مرة منذ مايو 2015.