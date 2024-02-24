مدرب نانت يكشف التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى محمد

أوضح جوزلين جورفينيك المدير الفني لـ نانت التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى محمد.

وخرج مصطفى محمد بين شوطي المباراة ضد لوريان في الجولة 23 من الدوري الفرنسي.

وقال المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي: "كان علينا أن نكون أذكياء وأن نسجل أولا. تينو كاديور شارك بدلا من مصطفى".

وأكمل "إذا كنا أكثر عدالة، يجب علينا أن نقدم له قسطا من الراحة".

وأتم "مصطفى محمد تلقى ضربة في الفخذ، وسنرى نتائج الفحوصات الطبية".

وشارك الدولي المصري مصطفى محمد في الشوط الأول فقط وتم استبداله بين الشوطين.

وسجل هدف نانت الوحيد جان شارليس كاستيليتو بعد عرضية من موسيس سيمون قابلها كاستيليتو بتسديدة مباشرة حينما الكرة كانت في الهواء وسكنت الشباك في الدقيقة 49.

بهذا الفوز ارتفع رصيد نانت ليصل للنقطة 25 في المركز الـ12، بينما تجمد رصيد لوريان عند نقطة 22 في المركز الـ16.