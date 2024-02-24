مدرب نانت يكشف التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى محمد

السبت، 24 فبراير 2024 - 22:12

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - لوريان

أوضح جوزلين جورفينيك المدير الفني لـ نانت التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى محمد.

وخرج مصطفى محمد بين شوطي المباراة ضد لوريان في الجولة 23 من الدوري الفرنسي.

وقال المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي: "كان علينا أن نكون أذكياء وأن نسجل أولا. تينو كاديور شارك بدلا من مصطفى".

أخبار متعلقة:
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يفوز على لوريان ويبتعد عن مناطق الهبوط بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر من باريس سان جيرمان بثنائية مدرب نانت: شعرت بإصرار كبير من مصطفى محمد عقب عودته سجل هدفا رائعا وصنع آخر.. ماذا قدم مصطفى محمد مع نانت ضد تولوز

وأكمل "إذا كنا أكثر عدالة، يجب علينا أن نقدم له قسطا من الراحة".

وأتم "مصطفى محمد تلقى ضربة في الفخذ، وسنرى نتائج الفحوصات الطبية".

وشارك الدولي المصري مصطفى محمد في الشوط الأول فقط وتم استبداله بين الشوطين.

وسجل هدف نانت الوحيد جان شارليس كاستيليتو بعد عرضية من موسيس سيمون قابلها كاستيليتو بتسديدة مباشرة حينما الكرة كانت في الهواء وسكنت الشباك في الدقيقة 49.

بهذا الفوز ارتفع رصيد نانت ليصل للنقطة 25 في المركز الـ12، بينما تجمد رصيد لوريان عند نقطة 22 في المركز الـ16.

مصطفى محمد نانت لوريان الدوري الفرنسي
نرشح لكم
رئيس بايرن يكشف سبب رحيل توخيل التشكيل - هافيرتز مفاجأة هجوم أرسنال أمام نيوكاسل المتسلح بـ كاريوس كين المنقذ.. بايرن ينتصر في الوقت القاتل على لايبزج ويحافظ عالفارق مع ليفركوزن 13 رقم الحظ لـ جوارديولا.. فودين يسجل ويقود مانشستر سيتي للفوز على بورنموث بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يفوز على لوريان ويبتعد عن مناطق الهبوط من القائم إلى الرباعية.. برشلونة يسحق خيتافي ويتمسك بالآمال الأخيرة سباليتي: أريد إحياء المعسكرات القديمة.. ويجب الفوز ببطولة أوروبا وليس Call Of Duty انتهت الدوري الإنجليزي - بورنموث (0) (1) مانشستر سيتي.. الفوز الـ 14
أخر الأخبار
رئيس بايرن يكشف سبب رحيل توخيل 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك – إطالات خفيفة وتمريرات بين اللاعبين.. وتحفيز من سليمان 29 دقيقة | الكرة الإفريقية
مدرب نانت يكشف التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى محمد 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
استراحة الدوري الإنجليزي - أرسنال (2)-(0) نيوكاسل.. نهاية الشوط الأول 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - منتخب مصر يحقق الفوز الثاني على مدغشقر في تصفيات إفريقيا ساعة | كرة سلة
التشكيل - هافيرتز مفاجأة هجوم أرسنال أمام نيوكاسل المتسلح بـ كاريوس ساعة | الدوري الإنجليزي
كين المنقذ.. بايرن ينتصر في الوقت القاتل على لايبزج ويحافظ عالفارق مع ليفركوزن ساعة | الكرة الأوروبية
التاسعة بلا فوز.. صالح جمعة يشارك في تعادل الكرخ القاتل مع كتيبة البدري ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن إسقاط عضوية مرتضى منصور 2 الحضري: حسام حسن لن يحل أزمة المنتخب لهذا السبب.. وأرفض التضخيم في شوبير 3 الأهلي يطلب تأجيل مباراة ميدياما بسبب حادث طائرة الفريق في غانا 4 كولر: كريم وليد سيطر على منتصف الملعب.. وتعلمت درسا من هذه الرحلة