كرة سلة - منتخب مصر يحقق الفوز الثاني على مدغشقر في تصفيات إفريقيا

حقق منتخب مصر انتصاره الثاني في التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2025 بالفوز على مدغشقر بنتيجة 97-66.

وكان المنتخب المصري فاز في الجولة الأولى على إفريقيا الوسطى بنتيجة 76-61.

وأنهى منتخب مصر الربع الأول متفوقا بنتيجة 23-14، وانتهى الربع الثاني بتقدم مصر بنتيجة 50-34.

واستمر التقدم بنتيجة 70-53 في الربع الثالث لتنتهي المباراة بنتيجة 97-66.

وفي نفس المجموعة فاز منتخب كوت ديفوار على إفريقيا الوسطى بنتيجة 93-67.

ويتصدر منتخبا مصر وكوت ديفوار ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط لكل منتخب، بينما يأتي منتخب مدغشقر ثالثا وإفريقيا الوسطى رابعا دون رصيد.

وتختتم منافسات البطولة غدا الأحد بمواجهة بين مصر وكوت ديفوار في السابعة مساء.

وتقام جميع مباريات التصفيات على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.