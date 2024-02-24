كين المنقذ.. بايرن ينتصر في الوقت القاتل على لايبزج ويحافظ عالفارق مع ليفركوزن

انتصر بايرن ميونيخ على منافسه لايبزج بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 23 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وأنقذ هاري كين بايرن ميونيخ بتسجيله الثنائية، بينما أحرز بنجامين سيسكو هدف لايبزج الوحيد.

وأحرز المهاجم الإنجليزي هدف الفوز في الوقت القاتل من المباراة في الدقيقة 91.

وتمكن المهاجم الإنجليزي من إحراز 27 هدفا في 23 مباراة خاضها مع الفريق البافاري خلال الموسم الجاري.

افتتح كين التسجيل في الدقيقة 56 بعد تسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء من صناعة جمال موسيالا.

وتعادل سيسكو في الدقيقة 70 بعد تسديدة ارتدت في مدافع بايرن ميونيخ وسكنت الشباك.

وجاء هدف كين القاتل بعد تسديد الكرة الهوائية بقدمه اليسرى بعد عرضية من إيريك ماكسيم شوبو موتينج.

الفوز أنقذ بايرن ميونيخ من الابتعاد أكثر عن منافسه باير ليفركوزن متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني.

وفي حالة تعادل بايرن كان سيبتعد بفارق 10 نقاط وسيصعب الأمور أكثر في مشوار التتويج ببطولة الدوري الألماني.

الانتصار رفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة 53 في الوصافة، بينما تجمد رصيد لايبزج عند النقطة 40 في المركز الخامس.

ويظل الفارق بين بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن 8 نقاط حتى الآن.

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