التاسعة بلا فوز.. صالح جمعة يشارك في تعادل الكرخ القاتل مع كتيبة البدري

تعادل الكرخ مع مضيفه الزوراء بهدف قاتل في الرمق الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري العراقي.

وشهدت المباراة الظهور الأول لصانع الألعاب صالح جمعة المنتقل مؤخرا لصفوف الكرخ بعد فسخ عقده مع الإسماعيلي.

بينما يقود الزوراء حسام البدري مدرب الأهلي ومنتخب مصر السابق.

التقدم أتى مبكرا بهدف علي كاظم في الدقيقة 6.

واستمر انتصار كتيبة البدري لولا هدف التعادل من ديدييه تالا في الدقيقة 95.

وبذلك يواصل الكرخ سلسلة تعادلاته بالمباراة الرابعة على التوالي، والتاسعة بلا فوز في الدوري العراقي.

ويحتل الكرخ المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة، بفارق الأهداف عن منطقة الهبوط مباشرة.

بينما يتواجد الزوراء في المركز الخامس برصيد 26 نقطة، بالتعادل الرابع في آخر 5 مباريات لم يحقق الفوز في أي واحدة منها.