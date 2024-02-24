التاسعة بلا فوز.. صالح جمعة يشارك في تعادل الكرخ القاتل مع كتيبة البدري
السبت، 24 فبراير 2024 - 21:33
كتب : FilGoal
تعادل الكرخ مع مضيفه الزوراء بهدف قاتل في الرمق الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري العراقي.
وشهدت المباراة الظهور الأول لصانع الألعاب صالح جمعة المنتقل مؤخرا لصفوف الكرخ بعد فسخ عقده مع الإسماعيلي.
بينما يقود الزوراء حسام البدري مدرب الأهلي ومنتخب مصر السابق.
التقدم أتى مبكرا بهدف علي كاظم في الدقيقة 6.
واستمر انتصار كتيبة البدري لولا هدف التعادل من ديدييه تالا في الدقيقة 95.
وبذلك يواصل الكرخ سلسلة تعادلاته بالمباراة الرابعة على التوالي، والتاسعة بلا فوز في الدوري العراقي.
ويحتل الكرخ المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة، بفارق الأهداف عن منطقة الهبوط مباشرة.
بينما يتواجد الزوراء في المركز الخامس برصيد 26 نقطة، بالتعادل الرابع في آخر 5 مباريات لم يحقق الفوز في أي واحدة منها.
نرشح لكم
مدرب نانت يكشف التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى محمد أصلح ما أفسده.. الخليج يتعادل مع الحزم بمشاركة محمد شريف بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يفوز على لوريان ويبتعد عن مناطق الهبوط انتهت الدوري الفرنسي - لوريان (0)-(1) نانت جاياردو: جاهزون لكلاسيكو الهلال.. وشخصية الفريق سبب الانتصارات الأخيرة طارق حامد يصنع هدفا في تعادل ضمك ضد الفتح حمدي فتحي: سنبذل أقصى ما لدينا ضد السد.. والتركيز مهم للبقاء في المنافسة ليفربول في مهمة سهلة وروما يصطدم بـ برايتون.. تفاصيل قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي