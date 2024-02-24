أصلح ما أفسده.. الخليج يتعادل مع الحزم بمشاركة محمد شريف
السبت، 24 فبراير 2024 - 21:01
كتب : FilGoal
تعادل الخليج مع منافسه الحزم بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري السعودي.
محمد شريف
النادي : الخليج
وشارك الدولي المصري محمد شريف بشكل أساسي وخرج في الدقيقة 91 ودخل عبد الله السالم بدلا منه.
وسجل هدف الخليج باولو ريكاردو بالخطأ في مرماه، وكذلك أصلح من أفسده إذ تمكن من إحراز التعادل لفريقه الحزم.
ويعتبر ريكاردو ثاني لاعب يسجل في مرماه ثم يحرز هدفا لفريقه خلال الموسم الجاري بعد كريم بنذيمة لاعب اتحاد جدة عندما فعل ذلك في مباراة التعاون.
ولمس ريكاردو الكرة برأسه بالخطأ وهي في الهواء لتسكن شباك فريقه في الدقيقة 32.
وتعادل ريكاردو لفريقه في الدقيقة 53 عن طريق رأسية بعد عرضية من كرة ثابتة من توزي.
وحصل الخليج على ركلة جزاء في الدقيقة 56 عن طريق فابيو مارتينز لكن تراجع الحكم عن قراره بعد العودة إلى تقنية الفيديو.
تعادل إيجابي في الرس🤝
📺 شاهد أهداف اللقاء ⬇️#دوري_روشن_السعودي #الحزم_الخليج | #SSC pic.twitter.com/TpSDPyoNQg— SSC (@ssc_sports) February 24, 2024
بهذا التعادل وصل الخليج إلى النقطة 23 في المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري السعودي.
وارتقى الحزم للنقطة الـ14 ويتذيل جدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن أول مراكز البقاء والذي يحتله الرياض.