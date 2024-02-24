أصلح ما أفسده.. الخليج يتعادل مع الحزم بمشاركة محمد شريف

تعادل الخليج مع منافسه الحزم بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وشارك الدولي المصري محمد شريف بشكل أساسي وخرج في الدقيقة 91 ودخل عبد الله السالم بدلا منه.

وسجل هدف الخليج باولو ريكاردو بالخطأ في مرماه، وكذلك أصلح من أفسده إذ تمكن من إحراز التعادل لفريقه الحزم.

ويعتبر ريكاردو ثاني لاعب يسجل في مرماه ثم يحرز هدفا لفريقه خلال الموسم الجاري بعد كريم بنذيمة لاعب اتحاد جدة عندما فعل ذلك في مباراة التعاون.

ولمس ريكاردو الكرة برأسه بالخطأ وهي في الهواء لتسكن شباك فريقه في الدقيقة 32.

وتعادل ريكاردو لفريقه في الدقيقة 53 عن طريق رأسية بعد عرضية من كرة ثابتة من توزي.

وحصل الخليج على ركلة جزاء في الدقيقة 56 عن طريق فابيو مارتينز لكن تراجع الحكم عن قراره بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

بهذا التعادل وصل الخليج إلى النقطة 23 في المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري السعودي.

وارتقى الحزم للنقطة الـ14 ويتذيل جدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن أول مراكز البقاء والذي يحتله الرياض.