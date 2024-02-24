بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يفوز على لوريان ويبتعد عن مناطق الهبوط
السبت، 24 فبراير 2024 - 20:09
كتب : FilGoal
حقق نانت فوزا هاما على منافسه لوريان بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 23 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.
وشارك الدولي المصري مصطفى محمد في الشوط الأول فقط وتم استبداله بين الشوطين.
46'
Pour cette seconde période, Mostafa est remplacé par Tino ↻
𝟬-𝟬 #fclfcn pic.twitter.com/XNaQbPfUYe— FC Nantes (@FCNantes) February 24, 2024
وسجل هدف نانت الوحيد جان شارليس كاستيليتو بعد عرضية من موسيس سيمون قابلها كاستيليتو بتسديدة مباشرة حينما الكرة كانت في الهواء وسكنت الشباك في الدقيقة 49.
وأهدر سيمون انفرادا تاما بحارس المرمى في الدقيقة 14 بعد استغلال خطأ مدافع لوريان لكن تصدى حارس المرمى للانفراد.
وتعرض مصطفى محمد لإصابة في الدقيقة 39 وتدخل الطاقم الطبي لعلاجه بعد تدخل عنيف عليه بعدما راوغ أحد لاعبي لوريان.
وتلقى لاعب الزمالك السابق العلاج واستكمل المباراة بعد دخوله في الدقيقة 41.
بهذا الفوز ارتفع رصيد نانت ليصل للنقطة 25 في المركز الـ12، بينما تجمد رصيد لوريان عند نقطة 22 في المركز الـ16.
وكان الترتيب قبل المباراة يشير إلى احتلال لوريان المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 22 نقطة، ويأتي نانت خلفه مباشرة في المركز الـ16 بنفس عدد النقاط.
ومركز الـ16 في الدوري الفرنسي لا يهبط بشكل مباشر إلى دوري الدرجة الثانية ولكن يلعب مباراة خروج المغلوب.