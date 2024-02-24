بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يفوز على لوريان ويبتعد عن مناطق الهبوط

السبت، 24 فبراير 2024 - 20:09

كتب : FilGoal

نانت

حقق نانت فوزا هاما على منافسه لوريان بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 23 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وشارك الدولي المصري مصطفى محمد في الشوط الأول فقط وتم استبداله بين الشوطين.

وسجل هدف نانت الوحيد جان شارليس كاستيليتو بعد عرضية من موسيس سيمون قابلها كاستيليتو بتسديدة مباشرة حينما الكرة كانت في الهواء وسكنت الشباك في الدقيقة 49.

وأهدر سيمون انفرادا تاما بحارس المرمى في الدقيقة 14 بعد استغلال خطأ مدافع لوريان لكن تصدى حارس المرمى للانفراد.

وتعرض مصطفى محمد لإصابة في الدقيقة 39 وتدخل الطاقم الطبي لعلاجه بعد تدخل عنيف عليه بعدما راوغ أحد لاعبي لوريان.

وتلقى لاعب الزمالك السابق العلاج واستكمل المباراة بعد دخوله في الدقيقة 41.

بهذا الفوز ارتفع رصيد نانت ليصل للنقطة 25 في المركز الـ12، بينما تجمد رصيد لوريان عند نقطة 22 في المركز الـ16.

وكان الترتيب قبل المباراة يشير إلى احتلال لوريان المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 22 نقطة، ويأتي نانت خلفه مباشرة في المركز الـ16 بنفس عدد النقاط.

ومركز الـ16 في الدوري الفرنسي لا يهبط بشكل مباشر إلى دوري الدرجة الثانية ولكن يلعب مباراة خروج المغلوب.

مصطفى محمد الدوري الفرنسي لوريان موسيس سيمون
نرشح لكم
من القائم إلى الرباعية.. برشلونة يسحق خيتافي ويتمسك بالآمال الأخيرة سباليتي: أريد إحياء المعسكرات القديمة.. ويجب الفوز ببطولة أوروبا وليس Call Of Duty مباشر الدوري الإنجليزي - بورنموث (0) (1) مانشستر سيتي.. بداية الشوط الثاني ثنائية نيجيرية تهدي فولام فوزا لأول مرة منذ 2009 على مانشستر يونايتد تشكيل مانشستر سيتي - هالاند يقود الهجوم.. دي بروين وألفاريز على الدكة ضد بورنموث انتهت الدوري الفرنسي - لوريان (0)-(1) نانت انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (4)-(0) خيتافي انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (1)-(2) فولام.. خسارة الشياطين
أخر الأخبار
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يفوز على لوريان ويبتعد عن مناطق الهبوط 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز يقسو على بلوزداد برباعية ويصاحب الأهلي لربع النهائي 44 دقيقة | الكرة الإفريقية
تنتظره مباراة حاسمة.. صنداونز يفوز على نوادذيبو ويضمن التأهل لدور الـ8 51 دقيقة | الكرة الإفريقية
من القائم إلى الرباعية.. برشلونة يسحق خيتافي ويتمسك بالآمال الأخيرة 55 دقيقة | الدوري الإسباني
سباليتي: أريد إحياء المعسكرات القديمة.. ويجب الفوز ببطولة أوروبا وليس Call Of Duty ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي - بورنموث (0) (1) مانشستر سيتي.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر عمر جابر: هدف الزمالك التتويج بلقب الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
ثنائية نيجيرية تهدي فولام فوزا لأول مرة منذ 2009 على مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن إسقاط عضوية مرتضى منصور 2 الحضري: حسام حسن لن يحل أزمة المنتخب لهذا السبب.. وأرفض التضخيم في شوبير 3 الأهلي يطلب تأجيل مباراة ميدياما بسبب حادث طائرة الفريق في غانا 4 كولر: كريم وليد سيطر على منتصف الملعب.. وتعلمت درسا من هذه الرحلة