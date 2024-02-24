بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يفوز على لوريان ويبتعد عن مناطق الهبوط

حقق نانت فوزا هاما على منافسه لوريان بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 23 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وشارك الدولي المصري مصطفى محمد في الشوط الأول فقط وتم استبداله بين الشوطين.

وسجل هدف نانت الوحيد جان شارليس كاستيليتو بعد عرضية من موسيس سيمون قابلها كاستيليتو بتسديدة مباشرة حينما الكرة كانت في الهواء وسكنت الشباك في الدقيقة 49.

وأهدر سيمون انفرادا تاما بحارس المرمى في الدقيقة 14 بعد استغلال خطأ مدافع لوريان لكن تصدى حارس المرمى للانفراد.

وتعرض مصطفى محمد لإصابة في الدقيقة 39 وتدخل الطاقم الطبي لعلاجه بعد تدخل عنيف عليه بعدما راوغ أحد لاعبي لوريان.

وتلقى لاعب الزمالك السابق العلاج واستكمل المباراة بعد دخوله في الدقيقة 41.

بهذا الفوز ارتفع رصيد نانت ليصل للنقطة 25 في المركز الـ12، بينما تجمد رصيد لوريان عند نقطة 22 في المركز الـ16.

وكان الترتيب قبل المباراة يشير إلى احتلال لوريان المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 22 نقطة، ويأتي نانت خلفه مباشرة في المركز الـ16 بنفس عدد النقاط.

ومركز الـ16 في الدوري الفرنسي لا يهبط بشكل مباشر إلى دوري الدرجة الثانية ولكن يلعب مباراة خروج المغلوب.