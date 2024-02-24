من القائم إلى الرباعية.. برشلونة يسحق خيتافي ويتمسك بالآمال الأخيرة

السبت، 24 فبراير 2024 - 19:51

كتب : FilGoal

جواو فيليكس وجواو كانسيلو

سحق برشلونة ضيفه خيتافي بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

سجل رباعية البلوجرانا رافينيا في الدقيقة 20 وجواو فيليكس في الدقيقة 53 وفرينكي دي يونج في الدقيقة 61 وفيرمين لوبيز في الدقيقة 91.

النتيجة رفعت رصيد البلوجرانا إلى 57 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، بفارق نقطة عن جيرونا الثالث الذي لم يلعب بعد، وفارق 5 نقاط عن المتصدر ريال مدريد الذي

يملك مباراة في الجولة الحالية بدوره.

أما خيتافي فتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز العاشر مؤقتا.

ضربة البداية

حاول ميسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد السابق ولاعب خيتافي الحالي إزعاج برشلونة مبكرا بتسديدة تصدى لها مارك أندريه تير شتيجن في الدقيقة 5.

وفي الدقيقة 20 سجل رافينيا الهدف الأول بعد بينية متقنة من جول كوندي.

ومع انطلاق الشوط الثاني حول خوسيه أنخيل كارمونا بدلا من إجلسياس سانشيز.

القائم والعقاب

سدد لويس ميلا أخطر فرص خيتافي في الدقيقة 49، ولكن الكرة ارتطمت بالقائم.

وفي الدقيقة 53 أرسل أندرياس كريستنسن عرضية أرضية إلى جواو فيليكس ليسجل الثاني لبرشلونة.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي الثالث سريعا في الدقيقة 57، ولكن الراية أوقفته بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 61 سجل فرينكي دي يونج الثالث الصحيح هذه المرة بعد تمريرة من رافينيا.

وترك جواو فيليكس موقعه لصالح فيرمين لوبيز في الدقيقة 63، بينما حل كارلس ألينيا وخايمي ماتا وأوسكار رودريجيز بدلا من دجيني ونيمانيا ماكسيموفيتش وميسون جرينوود في صفوف خيتافي بالدقيقة 67.

وفي الدقيقة 74 كاد بورخا مايورال يقلص الفارق ولكن الكرة مرت بجوار القائم.

وحل أوريول روميو وفيتور روكي بدلا من رافينيا وكريستنسن في الدقيقة 77، بينما حل بيدري وهيكتور فورت بدلا من إلكاي جوندوجان وجواو كانسيلو في الدقيقة 84.

وأخيرًا أسدل فيرمين لوبيز الستار في الدقيقة 91 بالهدف الرابع من متابعة أنهاها في الشباك.

النتيجة رفعت رصيد البلوجرانا إلى 57 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، بفارق نقطة عن جيرونا الثالث الذي لم يلعب بعد، وفارق 5 نقاط عن المتصدر ريال مدريد الذي يملك مباراة في الجولة الحالية بدوره.

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