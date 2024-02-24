سباليتي: أريد إحياء المعسكرات القديمة.. ويجب الفوز ببطولة أوروبا وليس Call Of Duty

السبت، 24 فبراير 2024 - 19:37

كتب : FilGoal

لوتشيانو سباليتي

يريد لوتشيانو سباليتي المدير الفني لمنتب إيطاليا إحياء المعسكرات القديمة، وكذلك شدد أن يجب الفوز ببطولة أوروبا وليس Call Of Duty.

Call Of Duty لعبة حربية على أجهزة بلايستيشن والكمبيوتر ولديها شهرة كبيرة بين الملايين من الناس.

وقال المدير الفني الإيطالي لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "اللاعبون يمكنهم حمل هواتفهم، لكن لا يمكنهم الاحتفاظ بها على طاولة التدليك أو أثناء العلاج".

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وأضاف " لقد تحدثت عن ألعاب الفيديو لأن هناك أشياء لم تعجبني".

وتابع "أريد إحياء المعسكرات القديمة والعادات والأجواء وقتها، أشياء بسيطة وصحية، وسوف يساعدني جيانلويجي بوفون في هذا".

وواصل "إذا كانت الحداثة هي اللعب بالبلايستيشن حتى الرابعة صباحا حيث تكون هناك مباراة في اليوم التالي، فهذه الحداثة ليست جيدة".

وشدد "نحن نعيش في عالم لا يعطي حافزا كبيرا للعمل الجاد ويفضل أطفال اليوم وضع صورة على إنستجرام مع تسريح شعرهم بدلا من خفض رؤوسهم والعمل، هذه ليست القيم التي يجب على إيطاليا أن تنقلها".

وأكمل "أنت تأتي إلى المنتخب بعيون ضاحكة وقلب نابض، تكون مثل قطيع من الذئاب تسير في صف واحد لدفع زميلك في الفريق إلى المقدمة ولا تترك أحدا خلفك".

وأنهى حديثه قائلا: "الإيطاليون يطلبون فريقا وطنيا قويا ومسؤولا وشجاعا، أنت تأتي إلى المنتخب للفوز ببطولة أوروبا، وليس للفوز في Call Of Duty".

وتشارك إيطاليا في بطولة يورو 2024 المقبلة التي مقرر إقامتها في ألمانيا.

يورو 2024 ألمانيا إيطاليا لوتشيانو سباليتي
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