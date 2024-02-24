مدرب بيراميدز: لدينا ركلتي جزاء.. والحكم ذبحنا بقراراته

يرى كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز أن فريقه لديه ركلتي جزاء لم يتم احتسابهما من قبل حكم مباراة مازيمبي وأنه ذبحهم بسبب قراراته.

وخسر بيراميدز بنتيجة 3-0 من مازيمبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا، وودع دور المجموعات.

وقال المدير الفني الكرواتي خلال المؤتمر الصحفي: "إنه من العار على كرة القدم الإفريقية الأداء التحكيمي السيء الذي قدمه دانيال لاريا، الحكم ذبحنا بقراراته وظلمه للفريق".

وأضاف "أظهرنا شخصية قوية في الشوط الأول وكنا الأفضل في جميع الجوانب، كان لنا ركلتي جزاء واضحتين، لكن الحكم رفض احتسابهما، وهذا غير الكثير من المباراة".

وتابع "التحكيم الإفريقي ظهر بصورة سيئة وينقل صورة أكثر سوء عن الكرة الإفريقية، الحكم تسبب في إحباط فريقي ومنح الأفضلية لمازيمبي".

وواصل "أمتلك فريقا مميزا وإمكانيات قوية ولديهم الرغبة في تحقيق شيء ما، يجب العمل على المستقبل بكل قوة".

وأنهى حديثه قائلا: "يوجد بطولات يجب اللعب من أجلها، فيستون مايلي لاعب شاب وطموح ولديه مستقبل كبير".

وعلى الجانب الآخر أبدى هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز اندهاشه من الأداء التحكيمي في دوري أبطال إفريقيا وخاصة على ملعب مازيمبي.

وقال هاني سعيد للمركز الإعلامي للنادي: "ما دور الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في إيقاف المهازل التحكيمية الفاضحة التي تتعرض لها جميع الأندية تحديدا على ملعب مازيمبي في مدينة لوبومباشي والذي لا يصلح مطلقا لمباريات بحجم دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف "أشعر بالاستغراب من الفضائح التي يشهدها هذا الملعب والمهازل التحكيمية وآخرها ما حدث خلال مباراة بيراميدز بعدما رفض الحكم الغاني دانيال لاريا احتساب ركلتي جزاء واضحتين لبيراميدز في الشوط الأول".

وأكمل "بيراميدز كان مسيطرا سيطرة كاملة وشكّل خطورة واضحة على مرمى مازيمبي الذي استطاع أن يقلب دفة المباراة بقراراته الحكم العكسية ورفض احتساب ركلتي جزاء كانتا ستمنحان فريقنا التقدم ومواصلة السيطرة على مجريات اللعب، كما أمطر لاعبي بيراميدز بالإنذارات لمجرد المطالبة بحقوقهم".

وأتم "الحكم لعب لصالح أصحاب الأرض بإرهاب لاعبي بيراميدز مع عدم احتساب ضربتي جزاء وأخطاء واضحة لصالح بيراميدز واحتساب قرارات عكسية، وفاز مازيمبي من خلال بعض الأخطاء الفردية".

وانفرد مازيمبي بصدارة تريتب المجموعة الأولى بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط ليضمن التأهل إلى ربع النهائي.

بيراميدز ودع البطولة بعدما توقف رصيده عند 4 نقاط ويتبقى له مباراة أمام نوادذيبو بطل موريتانيا صاحب الرصيد ذاته.

فيما يملك صنداونز 7 نقاط قبل خوض مباراتي نوادذيبو مساء اليوم ومازيمبي في الجولة الأخيرة.

ويتفوق صنداونز على بيراميدز في المواجهات المباشرة، إذ فاز الفريق الجنوب إفريقي في القاهرة بهدف دون رد، فيما حسم التعادل السلبي نتيجة المباراة التي أقيمت في بريتوريا.