جنش: هدفنا التأهل لدور الـ8.. ولدينا جدول مباريات قوي جدا

السبت، 24 فبراير 2024 - 18:01

كتب : بسام أبوبكر

الزمالك - فيوتشر - جنش

أقر محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى مودرن فيوتشر أن هدف الفريق هو التأهل لدور الـ8 من بطولة الكونفدرالية.

ويستعد مودرن فيوتشر لمواجهة منافسه سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الخامسة من دور مجموعات الكونفدرالية.

وقال جنش خلال المؤتمر الصحفي: "لدينا حظوظ لمباراة سوبر سبورت لنتأهل إلى دور الـ8 وهذا هو هدفنا".

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وأضاف "لدينا جدول مباريات قوي جدا في الدوري المصري ويقع على عاتقنا ضغوطات كبيرة".

وأنهى حديثه قائلا: "لذلك نسعى لإراحة أنفسنا والتأهل مبكرا لدور الـ8 من الكونفدرالية".

وستقام المباراة على ملعب بيتر موكابا في مدينة بولوكوان.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط.

بينما يتذيل سوبر سبورت المجموعة برصيد 3 نقاط.

ويحتل اتحاد العاصمة صدارة جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، ويأتي هلال بنغازي في المركز الثالث بـ3 نقاط.

الكونفدرالية جنش سوبر سبورت مودرن فيوتشر
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