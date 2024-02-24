جنش: هدفنا التأهل لدور الـ8.. ولدينا جدول مباريات قوي جدا
السبت، 24 فبراير 2024 - 18:01
كتب : بسام أبوبكر
أقر محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى مودرن فيوتشر أن هدف الفريق هو التأهل لدور الـ8 من بطولة الكونفدرالية.
محمود جنش
النادي : مودرن فيوتشر
ويستعد مودرن فيوتشر لمواجهة منافسه سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الخامسة من دور مجموعات الكونفدرالية.
وقال جنش خلال المؤتمر الصحفي: "لدينا حظوظ لمباراة سوبر سبورت لنتأهل إلى دور الـ8 وهذا هو هدفنا".
وأضاف "لدينا جدول مباريات قوي جدا في الدوري المصري ويقع على عاتقنا ضغوطات كبيرة".
وأنهى حديثه قائلا: "لذلك نسعى لإراحة أنفسنا والتأهل مبكرا لدور الـ8 من الكونفدرالية".
وستقام المباراة على ملعب بيتر موكابا في مدينة بولوكوان.
ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط.
بينما يتذيل سوبر سبورت المجموعة برصيد 3 نقاط.
ويحتل اتحاد العاصمة صدارة جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، ويأتي هلال بنغازي في المركز الثالث بـ3 نقاط.