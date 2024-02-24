انتهت الدوري الفرنسي - لوريان (0)-(1) نانت

السبت، 24 فبراير 2024 - 18:05

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت ضد لانس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة لوريان ضد منافسه نانت في المباراة التي تجمعهما في الجولة 23 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

ويشارك الدولي المصري مصطفى محمد في التشكيل الأساسي.

ويحتل لوريان المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 22 نقطة، ويأتي نانت خلفه مباشرة في المركز الـ16 بنفس عدد النقاط.

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انتهت

ق 49: جووووول جان شارليس كاستيليتو بعد عرضية من موسيس سيمون قابلها كاستيليتو بتسديدة مباشرة حين الكرة في الهواء سكنت الشباك.

ق 46: خروج مصطفى محمد ودخول تينو كاديويري بين شوطي اللقاء

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 41: عودة مصطفى محمد لاستئناف المباراة مرة أخرى.

ق 39: إصابة مصطفى محمد وتدخل الطاقم الطبي لعلاجه بعد تدخل عنيف عليه بعدما راوغ أحد لاعبي لوريان.

ق 14: موسيس سيمون لاعب نانت يهدر انفرادا تاما بعد استغلال خطأ مدافع لوريان لكن تصدى حارس المرمى للانفراد.

بداية المباراة

نانت لوريان مصطفى محمد الدوري الفرنسي
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