دوري المحترفين – بتروجت ينتصر ويحافظ على فارق النقاط

السبت، 24 فبراير 2024 - 17:38

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

أقيمت 4 مباريات في الجولة الثالثة لمجموعة الصعود بدوري المحترفين.

وأتت النتائج كالتالي:

بتروجت 2-1 طنطا

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أنتصر بتروجت على طنطا بهدفين مقابل هدف، سجل وينفول كوابينا وإسماعيل بامبا لبتروجت، بينما أحرز أحمد السيد لطنطا ليرتفع رصيد الفريق إلى 50 نقطة في صدارة جدول الترتيب.

بروكسي 0-1حرس الحدود

أنتصر حرس الحدود بهدف دون رد ليرتفع رصيد الفريق إلى 41 نقطة.

وادي دجلة 3-1 السكة الحديد

أنتصر وادي دجلة على السكة الحديد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسجل علي حسين ومحمد رزق وأكرم عبد ربه لوادي دجلة وأهدر علي حسين ركلة جزاء، وأحرز أحمد فوزي هدف السكة الحديد الوحيد.

راية 2-1 لافيينا

أنتصر راية على لافيينا بهدفين مقابل هدف وألغى الحكم ركلة جزاء لفريق لافيينا بعد احتسابها.

تختتم المباريات بلقاء غزل المحلة ضد منافسه القناة.

غزل المحلة حرس الحدود بتروجت دوري المحترفين بروكسي
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