انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (4)-(0) خيتافي
السبت، 24 فبراير 2024 - 17:12
كتب : FilGoal
يلعب برشلونة ضد خيتافي في المباراة ضمن الجولة 26 من الدوري الإسباني، والتي تقام بالملعب الأولمبي في كتالونيا.
ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة أمام خيتافي.
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ق 92 جوووول فيرمين لوبيز يسجل الرابع
ق 57 روبرت ليفاندوفسكي يتلقى التمريرة ويسجل الثالث ولكن الهدف لا يحتسب بداعي التسلل
ق 53 جوووول جواو فيليكس يسجل الثاني بعد عرضية أرضية من أندرياس كريستنسن
ق49 اوووه لويس ميلا يسدد ولكن الكرة تصطدم بالقائم
ق 21 جوووول كوندي يتلقى التمريرة
ق 5 ميسون جرينوود يسدد ولكن تير شتيجن يتصدى
انطلاق المباراة
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