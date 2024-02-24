انتهت في الدوري الإسباني - برشلونة (4)-(0) خيتافي

يلعب برشلونة ضد خيتافي في المباراة ضمن الجولة 26 من الدوري الإسباني، والتي تقام بالملعب الأولمبي في كتالونيا.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة أمام خيتافي.

لمتابعة مباراة برشلونة أمام خيتافي دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

ــــــــــــــــــــــ

ق 92 جوووول فيرمين لوبيز يسجل الرابع

ق 57 روبرت ليفاندوفسكي يتلقى التمريرة ويسجل الثالث ولكن الهدف لا يحتسب بداعي التسلل

ق 53 جوووول جواو فيليكس يسجل الثاني بعد عرضية أرضية من أندرياس كريستنسن

ق49 اوووه لويس ميلا يسدد ولكن الكرة تصطدم بالقائم

ق 21 جوووول كوندي يتلقى التمريرة

ق 5 ميسون جرينوود يسدد ولكن تير شتيجن يتصدى

انطلاق المباراة