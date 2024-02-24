تشكيل برشلونة – عودة جواو فيليكس أمام خيتافي

السبت، 24 فبراير 2024 - 16:32

كتب : FilGoal

جواو فيليكس وجواو كانسيلو

عاد جواو فيليكس لتشكيل برشلونة من جديد بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة وذلك أمام خيتافي.

ويلعب برشلونة ضد خيتافي في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة 26 من الدوري الإسباني، والتي تقام بالملعب الأولمبي في كتالونيا.

وغاب المهاجم البرتغالي جواو فيليكس عن آخر 4 مباريات لبرشلونة بسبب الإصابة في الكاحل.

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وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: جواو كانسيلو – رونالد أراوخو – باو كوباسي – جول كوندي

الوسط: فرينكي دي يونج – إليكاي جوندوجان – أندرياس كريستينسن

الهجوم: رافينيا – روبرت ليفاندوفسكي – جواو فيليكس

ويحتل برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، ويأتي خيتافي في المركز العاشر برصيد 34 نقطة.

جواو فيليكس برشلونة خيتافي الدوري الإسباني
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