تشكيل برشلونة – عودة جواو فيليكس أمام خيتافي
السبت، 24 فبراير 2024 - 16:32
كتب : FilGoal
عاد جواو فيليكس لتشكيل برشلونة من جديد بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة وذلك أمام خيتافي.
جواو فيليكس
النادي : برشلونة
ويلعب برشلونة ضد خيتافي في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة 26 من الدوري الإسباني، والتي تقام بالملعب الأولمبي في كتالونيا.
وغاب المهاجم البرتغالي جواو فيليكس عن آخر 4 مباريات لبرشلونة بسبب الإصابة في الكاحل.
وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:
المرمى: مارك أندري تير شتيجن
الدفاع: جواو كانسيلو – رونالد أراوخو – باو كوباسي – جول كوندي
الوسط: فرينكي دي يونج – إليكاي جوندوجان – أندرياس كريستينسن
الهجوم: رافينيا – روبرت ليفاندوفسكي – جواو فيليكس
ويحتل برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، ويأتي خيتافي في المركز العاشر برصيد 34 نقطة.
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