فريق عراقي يرفض خوض أي مباراة في ظل وجود الـVAR بالدوري

السبت، 24 فبراير 2024 - 15:05

كتب : FilGoal

مباراة القاسم العراقي ضد القوة الجوية

أعلن فريق القاسم العراقي عدم خوض أي مباراة في الدوري العراقي للمحترفين في ظل استمرار تواجد تقنية التحكيم المساعد بالفيديو VAR.

يأتي ذلك بعد خسارة الفريق أمام القوة الجوية بنتيجة 3-صفر في المباراة الذي انسحب فيها فريق القاسم في الدقيقة 35 اعتراضا على قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء ضده.

وأكد النادي في بيان رسمي أنه لن يخوض أي مباراة أخرى في دوري نجوم العراق في حال وجود تقنية الـ(VAR) وحكامه.

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وجاء بيان نادي القاسم كالآتي:

يبدو إن حكام الـ ( VAR) أصبحوا مستهدفين لنادي القاسم الرياضي في دوري نجوم العراق.

ففي المباراة السابقة منح حكم المباراة ركلة جزاء لفريق نوروز بعد رجوعه إلى الـVAR ، رغم إننا ثبت لدينا وبالدليل عدم صحتها، وقد أكد ذلك الحكم الدولي السابق عادل القصاب في برنامج انت الحكم.

واليوم تعاد نفس القضية في مباراتنا مع القوة الجوية باحتساب ركلة جزاء أقل ما يقال عنها انها مضحكة بعد أن عاد حكم المباراة الى الVAR ، مما اضطرنا إلى الإنسحاب من المباراة في الدقيقة 35 من المباراة احتجاجا على الظلم التحكيمي من قبل حكم سبق وأن ظلمنا سابقا في أكثر من مباراة وافقدنا قرابة الـ15 نقطة ، وانهى الحكم المباراة بعد مرور تسع دقائق من انسحابنا ولم يلتزم بالوقت القانوني والبالغ 15 دقيقة .

إن إدارة نادي القاسم وبعد هذا الظلم قررت عدم خوض مباريات دوري نجوم العراق في حالة وجود الـ VAR وحكامه ، وستخاطب الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم بذلك بكتاب رسمي.

ويحتل نادي القاسم المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 14 نقطة، ويبعده فقط نقطة عن مراكز الهبوط بعد مرور 16 جولة.

القاسم العراقي الدوري العراقي
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