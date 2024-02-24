قبل دربي النصر.. كاراسكو يربك حسابات الشباب

السبت، 24 فبراير 2024 - 14:23

كتب : FilGoal

كاراسكو لاعب الشباب

أربك البلجيكي يانيك كاراسكو حسابات نادي الشباب قبل المواجهة المرتقبة أمام النصر.

ويلعب الشباب أمام النصر، غدا الأحد ضمن الجولة 21 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن كاراسكو غاب عن تدريبات الشباب الأخيرة وتواجد في العيادة الطبية.

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وأوضحت التقارير أن كاراسكو يعاني من إصابة عضيلة تعرض لها خلال مواجهة الشباب أمام ضمك خلال الجولة 20 من المسابقة التي حسمها فريقه بهدف دون رد سجله إيفان راكيتيتش.

وأشارت إلى أن فيتور بيريرا مدرب الشباب سيعتمد على كاراسكو في جزء من المباراة في حال تحسن حالته.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 49 نقطة بفارق أقل 7 نقاط عن الهلال متصدر الترتيب.

في المقابل يتواجد الشباب في المركز العاشر بجدول تريتب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة.

الشباب نادي النصر السعودي الدوري السعودي
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