محمود فايز يعدد مزايا محمود الأسود.. ويكشف سبب فشل انتقاله للزمالك

كشف محمود فايز المدرب المساعد بالجهاز الفني لمنتخب سوريا الذي يقوده الأرجنتيني هيكتور كوبر سبب فشل انتقال محمود الأسود لصفوف الزمالك.

ودخل الزمالك في مفاوضات جادة مع محمود الأسود لاعب الكرامة السوري خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح.

وقال فايز عبر "إم بي سي مصر": "مغالاة نادي الكرامة أوقفت انتقال محمود الأسود إلى الزمالك. اللاعب صغير في السن ولديه إمكانيات جيدة جدا ويملك شخصية قوية"

وأوضح "أحمد سليمان هو من تواصل معي بشأن محمود الأسود واستفسر مني عن شخصية اللاعب قبل الجانب الفني".

وكان FilGoal.com قد علم أن الكرامة انتظر عرضا رسميا من الزمالك بمبلغ 150 ألف دولار للموافقة على بيع اللاعب، قبل تراجع الزمالك.

اللاعب تعرض لظرف قهري وفقد والده قبل انطلاق منافسات كأس آسيا لكن ذلك لم يمنعه من أن يصبح أكبر مفاجآت هيكتور كوبر مع منتخب سوريا.

وودع منتخب سوريا منافسات كأس آسيا من الدور ثمن النهائي بعد الخسارة من إيران بركلات الترجيح.