غياب أحمد سامي وبوبو عن بيراميدز ضد مازيمبي للإصابة

أعلن نادي بيراميدز غيابه مدافعه أحمد سامي عن مباراة مازيمبي الكونغولي للإصابة.

وكشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي في بيراميدز عن إصابة أحمد سامي بشد في العضلة الضامة في التدريب الأخير قبل المباراة.

وأوضح أن الجهاز الطبي حاول تجهيز اللاعب خلال الساعات الماضية للمشاركة في المباراة، إلا أنه فضل استبعاد اللاعب التنسيق مع الجهاز الفني خوفا من تفاقم الإصابة.

كما كشف الجهاز الطبي لبيراميدز عن غياب محمد رضا "بوبو" عن المباراة لعدم اكتمال تعافيه من الإصابة.

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي على استاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتقاسم مازيمبي الصدارة مع فريق صنداونز برصيد 7 نقاط لكل منهما، بينما يتساوى بيراميدز مع نواذيبو بـ 4 نقاط لكل منهما.