الاتحاد الأردني يعلق على تصريحات عموتة بشأن الرحيل

السبت، 24 فبراير 2024 - 12:06

كتب : FilGoal

حسين عموتة - الأردن

يتمسك الاتحاد الأردني لكرة القدم باستمرار المدرب المغربي الحسين عموتة أطول فترة ممكنة مع النشامى.

وكان عموتة قد أعلن نيته الرحيل عن تدريب الأردن بعد 3 أو 4 شهور من الآن.

وقال مروان جمعة نائب رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم عبر قناة "المملكة": "لدينا عقد واضح مع المدرب عموتة، وبإذن الله سنستمر سويا أطول فترة ممكنة، من أجل إكمال المسيرة".

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وأضاف "حن نعمل كمنظومة متكاملة، و الحسين عموتة لعب دورا واضحا وكبيرا وله تأثير على اللاعبين".

وأتم "منتخب الأردن لديه مواهب عظيمة وجميعهم قدموا أداء كبيرا وكانوا يستحقون التتويج بكأس آسيا".

وقال عموتة في وقت سابق عبر اقناة الثانية المغربية: "لم أناقش أي عروض تلقيتها، لن أرحل الآن لأن عقدي مازال ساريا مع الأردن".

وبرر عموتة سبب قرار الرحيل: "لدي بعض الظروف العائلية الصعبة تستلزم تواجدي في المغرب وبالتالي سأرحل بعد 3 أو 4 شهور للعودة للمغرب".

ونجح المدير الفني للأردن في قيادة النشامى إلى المباراة النهائية لكأس آسيا للمرة الأولى في التاريخ، قبل الخسارة أمام قطر بنتيجة 3-1.

يذكر أن تأهل الأردن إلى نهائي آسيا، يُعد إنجازًا تاريخيا، حيث لم يسبق للنشامى التأهل للدور ربع النهائي سوى مرتين نسختي 2004، و2011.

وتولى عموتة قيادة المنتخب الأردني في يونيو 2023، ويمتد تعاقده حتى عام 2026.

ونجح خلال مسيرته التدريبية في قيادة الوداد المغربي للفوز بدوري أبطال إفريقيا عام 2017 كأول مدرب مغربي يحقق البطولة الإفريقية، وفاز بكأس الكونفدرالية مع الفتح الرباطي كأول بطولة إفريقية في تاريخ النادي، وكذلك قاد منتخب المغرب للفوز ببطولة إفريقيا للمحليين 2020.

منتخب الأردن الحسين عموتة
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