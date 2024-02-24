جاياردو: جاهزون لكلاسيكو الهلال.. وشخصية الفريق سبب الانتصارات الأخيرة

السبت، 24 فبراير 2024 - 10:47

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة ضد أوكلاند

يثق مارسيلو جاياردو مدرب اتحاد فريقه في قدرة فريقه على الاستمرار في تحقيق النتائج الغيجابية رغم المواجهات القوية التي تنتظر الفريق.

ويلعب اتحاد جدة أمام الهلال يوم الجمعة 1 مارس ضمن الجولة 22 من الدوري السعودي.

فيما يلعب الفريقين أيضا يومي 5 مارس و12 مارس ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

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وقال جاياردو عبر موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: " استحقينا التأهل إلى ربع نهائي ابطال آسيا بالنظر إلى المجهود الكبير الذي قدموه اللاعبون"

"الفريق بدأ يظهر عليه الانسجام واللعب كوحدة واحدة. أعتقد أن شخصية الفريق هى السبب الرئيسي في تحسن النتائج خلال جميع المسابقات".

وأضاف "خلال المباريات الأخيرة كنا متوازنين وهنا ظهرت شخصية الفريق، وأنا سعيد بذلك، عندما تعرضنا لصدمة أظهرنا ردة فعل كبيرة".

وأتم "جاهزون لمواجهة الهلال أحد أقوى الفرق على المستويين المحلي والقاري. مهمتنا في كل مباراة أن نصنع العديد من الفرص، أنا كمدرب سأكون قلق لو لم نصنع فرص كافية".

ويضم اتحاد جدة بين صفوفه أحمد حجازي المدافع الدولي المصري، والثنائي الفرنسي كريم بنزيمة ونجولو كانتي.

وحسم اتحاد جد التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما تغلب على ضيفه نافباخور الأوزبكي 2-1، ضمن إياب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وكانت مباراة الذها قد انتهت بتعادل الفريقين 0-0، ليتأهل الاتحاد إلى ربع النهائي بعدما تفوق بواقع 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويلعب اتحاد جدة أمام مواطنه الهلال الذي تفوق على سباهان الإيراني 6-2 في مجموع المباراتين.

الهلال اتحاد جدة
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