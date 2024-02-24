رومانو يكشف موقف ريال مدريد من استمرار كروس

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية موقف ناد ريال مدريد من استمرار لاعبه توني كروس في الموسم المقبل.

وينتهي عقد لاعب الوسط الألماني في نهاية الموسم الجاري.

وقال رومانو: "ريال مدريد يتمنى استمرار كروس لموسم آخر، وبالفعل النادي أحضر العرض الرسمي لتجديد العقد".

وأتم "الأمر يعود إلى كروس، لكن عودته إلى منتخب ألمانيا يعتبر إشارة إيجابية على موافقته للاستمرار في ريال مدريد".

وأعلن اللاعب البالغ من العمر 34 عاما تراجعه عن قرار الاعتزال الدولي.

وكتب كروس عبر حسابه على انستجرام: "سألعب لألمانيا مرة أخرى اعتبارًا من مارس، لأن المدير الفني للمنتخب طلب مني ذلك، أنا مستعد ومتأكد من أن الفريق سيحقق في بطولة أوروبا أكثر مما يتوقعه الجمهور".

ومن المقرر أن ينضم كروس للمنتخب الألماني في فترة التوقف المقبلة، حيث يخوض مواجهتي ألمانيا أمام فرنسا يوم 23 مارس، وأمام هولندا يوم 26 مارس.