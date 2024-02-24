رومانو يكشف موقف ريال مدريد من استمرار كروس

السبت، 24 فبراير 2024 - 01:00

كتب : FilGoal

توني كروس - ديبورتيفو ألافيس وريال مدريد

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية موقف ناد ريال مدريد من استمرار لاعبه توني كروس في الموسم المقبل.

وينتهي عقد لاعب الوسط الألماني في نهاية الموسم الجاري.

وقال رومانو: "ريال مدريد يتمنى استمرار كروس لموسم آخر، وبالفعل النادي أحضر العرض الرسمي لتجديد العقد".

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وأتم "الأمر يعود إلى كروس، لكن عودته إلى منتخب ألمانيا يعتبر إشارة إيجابية على موافقته للاستمرار في ريال مدريد".

وأعلن اللاعب البالغ من العمر 34 عاما تراجعه عن قرار الاعتزال الدولي.

وكتب كروس عبر حسابه على انستجرام: "سألعب لألمانيا مرة أخرى اعتبارًا من مارس، لأن المدير الفني للمنتخب طلب مني ذلك، أنا مستعد ومتأكد من أن الفريق سيحقق في بطولة أوروبا أكثر مما يتوقعه الجمهور".

ومن المقرر أن ينضم كروس للمنتخب الألماني في فترة التوقف المقبلة، حيث يخوض مواجهتي ألمانيا أمام فرنسا يوم 23 مارس، وأمام هولندا يوم 26 مارس.

ولعب كروس 106 مباراة دولية مع المنتخب الألماني، سجل خلالهم 17 هدفا.

وكان جوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا، تحدث خلال إحدى الحوارات التليفزيونية ديسمبر 2023، عن عودة كروس من الاعتزال الدولي للمشاركة في يورو 2024، واصفا تلك الخطوة بـ"المثيرة للاهتمام".

وكان كروس أعلن اعتزاله الدولي عقب إقصاء منتخب ألمانيا من دور الـ16 لبطولة يورو 2020 أمام إنجلترا بهدفين نظيفين، ليعلن تركيزه مع ريال مدريد والتواجد بشكل أكبر مع عائلته.

وحقق اللاعب صاحب الـ34 عاما، لقب كأس العالم 2014، بالإضافة لفوزه بجائزة لاعب العام في ألمانيا عام 2018.

كما حقق 5 بطولات لدوري أبطال أوروبا، بواقع 4 مع ريال مدريد وبطولة مع بايرن ميونيخ، و6 بطولات لكأس العالم للاندية "5 مع ريال مدريد، وبطولة مع بايرن ميونيخ"، و5 بطولات للسوبر الأوروبي "4 مع ريال مدريد، وكأس مع بايرن ميونيخ".

ريال مدريد توني كروس منتخب ألمانيا الدوري الإسباني
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