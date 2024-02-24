محمد يوسف: فيتوريا أراد مساعدا بلا شخصية.. وهذه كواليس تواجدي واستبعادي من الجهاز الفني

أقر محمد يوسف مساعد المدير الفني لاتحاد الكرة أن روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر كان يريد مساعدا بلا شخصية.

وقال محمد يوسف عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "فكرة التولي كمدرب عام بدأت مع روي فيتوريا، ثم كان رأيه أن مسيرتي قوية جدا وتوجت ببطولة دوري أبطال إفريقيا والدوري السوبر الإفريقي".

وأكمل "طلب فيتوريا شخص آخر يكون صغير في السن، وبعد تسريب الأخبار بأنه يريد ذلك ورفضني كنت أغلقت الصفحة، فهو لم يفهم الدور الذي كنت سأتولاه".

وأضاف "فيتوريا لم يرحب بي، ولذلك وصل لي انطباع أنه لا يريد أي مساعد له في الجهاز الفني لديه شخصية".

وواصل "يوجد مدير فني يريد مساعد له لا يملك الجودة لكي يقوده ولا يعطي أي اقتراح أو رأي أو شخصية، لم أشعر أنه يريد شخص قوي ويضيف له".

وأكد "توقفت عن تولي ذلك الدور، لكن من أجل منتخب مصر الأول وأن ذلك كان تكليفا من اتحاد الكرة فكان لدي الموافقة".

وكشف "بعد رحيل فيتوريا تواصل معي جمال علام رئيس اتحاد الكرة ونائبه خالد الدرندلي وأخبراني بتواجدي كمدرب عام في الجهاز الفني الجديد الذي سيقوده مدير فني أجنبي وتحدثنا في تفاصيل أخرى لن أكشف عنها".

وتابع "وافقت بناء على التفاصيل التي تناقشنا فيها وأعلن ذلك الاتحاد المصري فيما بعد، وذهبت هناك في اليوم التالي وعند رحيلي أتت لي اتصالات بأن التوجه قد تغير إلى مدير فني مصري وذلك عكس حديثهم معي".

وأردف "كان إعلانهم كوني مدربا عاما رفقة مدير فني أجنبي، من الوارد أن تغير مؤسسة قراراتها، لكنهم نفوا لي ذلك".

وأنهى حديثه قائلا: "قلت لهم مصلحة مصر أهم من مصلحة أي أحد، العمل في مكان ما ليس إجباريا".

وعين الاتحاد المصري حسام حسن كمدير فني خلفا للبرتغالي فيتوريا.

وجاء تشكيل جهاز منتخب مصر كالآتي:

مدير المنتخب: إبراهيم حسن

مدرب عام: طارق سليمان

مدرب: محمد عبد الواحد

مدرب حراس مرمى: سعفان الصغير

مدرب أحمال: البرازيلي مانويل باريونوفو

مدير إداري: وليد بدر

واستمرار الجهاز الطبي برئاسة محمد أبو العلا، والجهاز الإداري.

ويأتي قرار تعيين التوأم حسام وإبراهيم حسن خلفا للبرتغالي روي فيتوريا بعد إقالته عقب الخروج من ثمن نهائي أمم إفريقيا بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.