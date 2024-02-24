خلال التوقف الدولي.. اتحاد الكرة يحدد مواعيد دور الـ 32 من كأس مصر 2023-24

حدد اتحاد الكرة يحدد مواعيد مباريات دور الـ 32 من كأس مصر 2023-24.

ولم تُجر بعد قرعة دور الـ 32 من كأس مصر عقب نهاية الأدوار التمهيدية.

وجاءت المواعيد حسب بيان الاتحاد: من 16 وحتى 28 مارس المقبل لإقامة مباريات دور الـ 32، وهو ما يأتي وقت التوقف الدولي لشهر مارس.

كما تم تحديد أيام من 7 لـ 13 أبريل المقبل لإقامة مباريات في الكأس لكن دون تحديد ماهيتها.

يذكر أن نهائي نسخة 2022-23 لم يقم بين الأهلي والزمالك بعد وسيقام يوم 8 مارس المقبل في المملكة العربية السعودية لأول مرة خارج البلاد.

وإليكم تقسيم الفرق بحسب درجة الدوري في دور الـ 32

من دوري المحترفين (الدرجة الثانية أ):

بروكسي - أبو قير للأسمدة - لافيينا - بترول أسبوط - جمهورية شبين - مكادي - بتروجت - القناة - النجوم.

من دوري الدرجة الثانية ب:

الألومنيوم - بورفؤاد - النصر - الواسطى - الترسانة.

من الدوري الممتاز:

الأهلي - الزمالك - بيراميدز - مودرن فيوتشر - المقاولون العرب - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا كليوباترا - الداخلية - طلائع الجيش - زد - الجونة - إنبي - سموحة - بلدية المحلة - فاركو - البنك الأهلي