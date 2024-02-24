جمال علام: من الجائز ألا ندفع الشرط الجزائي لفيتوريا.. وفضلت شوقي غريب على العميد

السبت، 24 فبراير 2024 - 00:05

كتب : FilGoal

جمال علام - رئيس اتحاد الكرة المصري

أوضح جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري أنه من من الجائز عدم دفع قيمة الشرط الجزائي لـ روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر.

وقال رئيس اتحاد الكرة المصري عبر أون تايم سبورتس 1: "الكل كان سعيدا بأداء ونتائج منتخب مصر من قبل، وكنا مرشحين للفوز بلقب أمم إفريقيا، لكن كل المرشحين الكبار ودعوا من دور الـ 16 وليس منتخب مصر فقط. ماذا حدث؟ ربما ناحية فنية يُسأل عنها روي فيتوريا".

وأضاف "قرار تعيين فيتوريا؟ المسؤولية جماعية في اتحاد الكرة، رغم اختلاف البعض في الاتحاد على ذلك القرار".

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وأكمل "راتب فيتوريا الشهري كان 140 ألف دولار ومساعديه 43 ألف دولار أي أن الإجمالي 183 ألف دولار للجهاز الفني بالكامل".

وأردف "لن أتطرق لقيمة التعاقدات مع المدير الفني لأنها عرض وطلب وسيرة فيتوريا الذاتية جيدة للغاية، وبالقياس نفس الأمر على الأندية فالرواتب تكون مرتفعة".

وتابع "إذا قارنّا تعاقد فيتوريا مع اتحاد الكرة الحالي فالشرط الجزائي 3 أشهر فقط، في حين كان الشرط الجزائي لكارلوس كيروش مع المجلس السابق هو الحصول على قيمة عقده بالكامل".

وواصل "من الجائز عدم دفع قيمة الشرط الجزائي لفيتوريا عقب مراجعة الشؤون القانونية للاتحاد لبنود التعاقد".

وردا على تعيين مدير فني مصري للمنتخب، قال: "اخترنا إيهاب جلال من قبل ورغم عدم توفيقه وقبلها حسام البدري لكن الفكرة كانت موجودة، ولدينا مدربين جيدين ولماذا لا نعتمد عليهم؟ عندما تفكر في ضم مدرب أجنبي فالضغوط تكون عليه أقل من المدرب المصري، ومن قناعاتي أن المدرب المصري جيد".

وأوضح "عقب رحيل فيتوريا كان الاتجاه تعيين مدير فني أجنبي وتواصلنا مع هيرفي رينار الذي كان مرتبطا بتعاقد مع منتخب فرنسا للسيدات واقترح قدوم مساعديه لتولي المسؤولية مع مدرب مصري حتى أغسطس لكننا رفضنا ذلك".

وأتم "في ولايتي الأولى لرئاسة اتحاد الكرة فضلت شوقي غريب على حسام حسن لتدريب منتخب مصر. وحينها الأعضاء كانوا مختلفين على القرار".

وتم الاتفاق مع البرتغالي على تقسيط قيمة الشرط الجزائي على دفعات والذي يقدر براتب 3 أشهر بقيمة إجمالية 600 ألف دولار.

ورحل المدير الفني البرتغالي من تدريب منتخب مصر رفقة جهازه المعاون بالكامل والذي ضم كل من: أرنالدو تيكشيرا وأيمن عبد العزيز وسيرخيو بوتيليو ولويس ستيفس ووالتر دياز.

ولم يحقق منتخب مصر الفوز في أي مباراة في كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار مكتفيا بـ 4 تعادلات متتالية.

البرتغالي البالغ 53 عاما تولى المهمة بدءا من يوليو 2022 خلفا لإيهاب جلال بعقد يمتد حتى 2026.

وخلال مشوار فيتوريا مع منتخب مصر لم يخسر سوى مباراة واحدة جاءت ضد تونس وديا.

وفي 18 مباراة فاز في 12 وتعادل في 5 وخسر 1.

وكان فيتوريا ثاني مدرب برتغالي يتولى تدريب منتخب مصر بعد مواطنه كارلوس كيروش.

وتتواصل لعنة المدير الفني لـ منتخب مصر فمنذ رحيل حسن شحاتة والذي استمر 6 سنوات متتالية كانت أقصى مدة لمدير فني على رأس منتخب مصر فنيا 3 سنوات وكانت من نصيب هيكتور كوبر.

ومنذ رحيل الأرجنتيني لم تُدم مسيرة أي مدرب لأكثر من عامين، بدءا من المكسيكي خافيير أجحيري ثم حسام البدري وكارلوس كيروش وإيهاب جلال وأخيرا روي فيتوريا.

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