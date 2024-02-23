ألونسو يتخطى بايرن ويحقق التاريخ في فوز ليفركوزن على ماينز

فاز باير ليفركوزن على منافسه ماينز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 23 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وسجل جرانيت تشاكا وروبرت أندريتش ثنائية ليفركوزن، بينما أحرز دومينيك كور هدف ماينز الوحيد.

وحقق تشابي ألونسو المدير الفني لليفركوزن التاريخ لفريقه إذ أصبح صاحب أطول سلسلة مباريات دون هزيمة في جميع البطولات لفريق في الدوري الألماني إذ استمر لـ33 مباراة.

وتخطى ليفركوزن بايرن ميونيخ الذي ظل 32 مباراة دون هزيمة.

تشابي ألونسو وباير ليفركوزن تاريخيان. ⭐ باير ليفركوزن أصبح صاحب أطول سلسلة مباريات بدون هزيمة في كل البطولات لـ فريق يلعب في الدوري الألماني. 🎰 الفريق وصل لـ 33 مباراة دون خسارة ليكسر رقم فليك مع بايرن ميونيخ (32 مباراة).🔥 pic.twitter.com/4YtRiRr9Of — FilGoal (@FilGoal) February 23, 2024

وافتتح تشاكا النتيجة لفريقه في الدقيقة الثالثة من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، والطريف أن اللاعب أمسك العضلة الخلفية وادعى تعرضه لإصابة، وعندما كان يستعد الطاقم الطبي لإسعافه أوقفهم ألونسو لعلمه بأن ذلك هو احتفال خاص به.

ورد كور بتسجيل التعادل سريعا في الدقيقة السابعة من رأسية.

وتمكن أندريتش من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 68 بعد تسديدة بعيدة المدى فشل حارس ماينز من الإمساك بالكرة لتسقط منه وتسكن الشباك.

وطرد جيسيك نجانكام لاعب مانيز في الدقيقة 80 بسبب تدخله العنيف بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وارتفع رصيد ليفركوزن ليصل للنقطة 61 في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني ويبتعد عن بايرن ميونيخ بفارق 11 نقطة.

وسيلعب بايرن ميونيخ في نفس الجولة ضد منافسه لايبزج.

وتجمد رصيد ماينز عند النقطة 15 في المركز الـ17 أي قبل الأخير.

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