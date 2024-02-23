ألونسو يتخطى بايرن ويحقق التاريخ في فوز ليفركوزن على ماينز

الجمعة، 23 فبراير 2024 - 23:59

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو

فاز باير ليفركوزن على منافسه ماينز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 23 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وسجل جرانيت تشاكا وروبرت أندريتش ثنائية ليفركوزن، بينما أحرز دومينيك كور هدف ماينز الوحيد.

وحقق تشابي ألونسو المدير الفني لليفركوزن التاريخ لفريقه إذ أصبح صاحب أطول سلسلة مباريات دون هزيمة في جميع البطولات لفريق في الدوري الألماني إذ استمر لـ33 مباراة.

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وتخطى ليفركوزن بايرن ميونيخ الذي ظل 32 مباراة دون هزيمة.

وافتتح تشاكا النتيجة لفريقه في الدقيقة الثالثة من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، والطريف أن اللاعب أمسك العضلة الخلفية وادعى تعرضه لإصابة، وعندما كان يستعد الطاقم الطبي لإسعافه أوقفهم ألونسو لعلمه بأن ذلك هو احتفال خاص به.

ورد كور بتسجيل التعادل سريعا في الدقيقة السابعة من رأسية.

وتمكن أندريتش من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 68 بعد تسديدة بعيدة المدى فشل حارس ماينز من الإمساك بالكرة لتسقط منه وتسكن الشباك.

وطرد جيسيك نجانكام لاعب مانيز في الدقيقة 80 بسبب تدخله العنيف بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وارتفع رصيد ليفركوزن ليصل للنقطة 61 في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني ويبتعد عن بايرن ميونيخ بفارق 11 نقطة.

وسيلعب بايرن ميونيخ في نفس الجولة ضد منافسه لايبزج.

وتجمد رصيد ماينز عند النقطة 15 في المركز الـ17 أي قبل الأخير.

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