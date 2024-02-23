عامر حسين: أود تغيير نظام الدوري لموسم واحد.. وسبب إقامة جولة واحدة في رمضان

الجمعة، 23 فبراير 2024 - 23:42

كتب : FilGoal

عامر حسين

أوضح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات رغبته في تغيير نظام الدوري المصري لموسم واحد فقط، وكشف سبب إقامة جولة واحد للمسابقة في شهر رمضان.

وأعلنت رابطة أندية المصرية مواعيد مباريات الدوري من الجولة 14 وحتى الجولة 30 من عمر المسابقات، بالإضافة إلى المباريات المؤجلة السابقة.

وقال عامر حسين عبر أون تايم سبورتس 2: "خلال اجتماع الرابطة مع الجهاز الفني لمنتخب مصر توصلنا لاتفاق لإقامة مباراة الأهلي وإنبي يوم 15 مارس المقبل نظرا لكثرة مؤجلات الأهلي، ولن تؤثر على معسكر منتخب مصر".

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وبحسب بيان رابطة الأندية السابق فأن معسكر منتخب مصر الأول تحت قيادة حسام حسن سيبدأ يوم 12 مارس المقبل.

وأضاف "إذا وصلت الفرق المصرية لنهائي البطولات القارية سننهي الموسم في الأول من أغسطس المقبل، وستحصل الفرق على راحة لمدة شهر أو شهر ونصف قبل انطلاق الموسم الجديد".

وردا على إقامة جولة واحدة من الدوري في شهر رمضان أجاب: "في مارس المقبل نرتبط بمعسكر منتخب مصر الذي سينتهي في 28 مارس وتعقبه أجندة دولية للأندية المشاركة قاريا في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية".

وأكمل "لم نحدد مباريات الفرق المشاركة قاريا أيام 2-3-4 أبريل المقبل، بشكل نهائي نظرا للارتباطات القارية إذا أقيمت المباريات يومي الجمعة أو السبت بحسب جدول كاف الذي لم يُعرف بعد".

وشدد "أريد تغيير نظام الدوري لموسم واحد فقط كمرحلة انتقالية".

وأتم "حسام حسن لم يناقشنا في عدد الأندية الموسم المقبل".

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