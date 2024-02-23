أسامة نبيه: بدأت البحث عن مواهب في الأندية.. وهذا قراري في عودة نجلي للزمالك

شدد أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2007 أنه بدأ بالفعل في مرحلة البحث عن المواهب في قطاعات الأندية لضم الأفضل، وكذلك أفصح عن قراره بشأن عودة نجله إلى الزمالك.

وقال نبيه في قناة أون تايم سبورتس 2: "نتمنى أن نكتشف مواهب كبيرة للكرة المصرية في هذه المرحلة العمرية".

وأضاف "جيل 2007 سيكون لديه دورا هاما في كأس العالم 2026 إذ سيكون عمرهم 19 عاما وأتمنى أن يكون ذلك تحت قيادة حسام حسن".

وتابع "وكذلك سيكون لديهم دور هام في كأس العالم 2030 إذ سيكون عمرهم وقتها 23 عاما".

وواصل "بدأت مرحلة البحث عن المواهب في قطاع الناشئين في الأندية وسنضع خطة لإدارة هذه المواهب لأن يوجد لاعبين جيدين في هذا الجيل".

وتحدث عما إذا يريد نجله يوسف لاعب بيراميدز العودة إلى الزمالك مرة أخرى فقال: "الزمالك خيره علينا وأتمنى أن يعود إلى الزمالك مرة أخرى".

وكشف "الظروف أجبرتنا على الرحيل بسبب التخبطات الإدارية وأتمنى أن يعود يوسف إلى الزمالك في يوم ما".

وأنهى حديثه قائلا: "نحترم عقدنا مع بيراميدز فالنادي قدم لنا كل شيء ويجب أن يقدم يوسف أفضل ما لديه لبيراميدز".

وانتقل يوسف أسامة نبيه إلى بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الزمالك.

ورحل زميله أيضا سيف فاروق جعفر في نفس الفترة لكن عاد إلى الزمالك مرة أخرى في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.