بعد غضبه.. رومانو: بايرن سيعيد تقييم دي ليخت ولكن

الجمعة، 23 فبراير 2024 - 23:21

كتب : FilGoal

ماتياس دي ليخت - بايرن ميونيخ ضد إنتر

سيعيد نادي بايرن ميونيخ تقييم لاعب الفريق ماتياس دي ليخت في الفترة المقبلة خاصة بعد إعلان الانفصال عن توماس توخيل المدير الفني للفريق نهاية الموسم الجاري.

وشدد فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن النادي سيعيد تقييم المدافع الهولندي لكن بعد التعاقد مع مدير فني جديد.

وأكد رومانو أن دي ليخت يريد اللعب وأن الموقف ليس سهلا تحت قيادة توخيل.

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وذكر رومانو أن باريس سان جيرمان أراد التعاقد مع دي ليخت في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ويوجد بعض أندية الدوري الإنجليزي تريد التعاقد معه في الصيف المقبل.

ويعاني دي ليخت من قلة مشاركاته رفقة الفريق خلال الموسم الجاري.

وسألت صحيفة "بيلد" الألمانية من قبل المدافع البالغ من العمر 24 عاما عن سبب عدم مشاركته أو يعاني من مشاكل بدنية فأجاب محبطا حسب الصحيفة "أنا في أفضل حالاتي".

وذكرت الصحيفة أن دي ليخت غير سعيد بالحياة في بايرن.

على الجناب الآخر كشفت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن مانشستر يونايتد يريد التعاقد مع دي ليخت في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولعب دي ليخت تحت قيادة إيريك تين هاج في أياكس ويعتبر أول مدرب صعده إلى الفريق الأول.

وشارك دي ليخت في 18 مباراة خلال الموسم الحالي لكن في 993 دقيقة وسجل هدفين.

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