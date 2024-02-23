سكاي: مساعد تين هاج يرحل للتدريب في الدوري الأمريكي

وقع إيريك رامساي مساعد إيريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد عقدا للانتقال للتدريب في الدوري الأمريكي في فريق مينيسوتا.

وذكرت الشبكة أن رامساي سيرحل الآن ولن ينتظر لينهي موسمه مع مانشستر يونايتد.

ويبلغ رامساي من العمر 31 عاما وسيكون المدير الفني الأصغر في تاريخ الدوري الأمريكي في حال تدريبه فريق مينيسوتا.

وعمل رامساي كمساعد في فريق تشيلسي تحت 23 عاما من 2018 حتى 2019.

وانتقل إلى مانشستر يونايتد في 2021 ليكون في الجهاز الفني لكل من مايكل كاريك وأولي جونار سولشاير ورالف رانجنيك وتين هاج حاليا.

ويعمل الويلزي في نفس التوقيت أيضا كمساعد لروبرت بيدج المدير الفني لمنتخب ويلز منذ مارس 2023.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة.

ويبتعد الشياطين الحمر عن أستون فيلا في المركز الرابع بفارق 5 نقاط المؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.