جدول الدوري - بعد إعلان المؤجلات.. موعد مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك

الجمعة، 23 فبراير 2024 - 23:07

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - شعار النادي

أعلنت رابطة أندية المصرية مواعيد مباريات الدوري من الجولة 14 وحتى الجولة 30 من عمر المسابقات، بالإضافة إلى المباريات المؤجلة السابقة.

وتحدد موعد مباراتي القمة للموسم الجاري بين القطبين الأهلي والزمالك.

وسيلتقي الفريقان مبكرا قبل لقاء الدوري في نهائي كأس مصر 2023، والمقرر إقامته في المملكة العربية السعودية يوم 8 مارس المقبل.

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وإليكم موعد مباراتي القمة في الدوري موسم 2023-24.

الجولة العاشرة - لقاء مؤجل

يوم 15 أبريل 2024 في السابعة مساءً.

على استاد القاهرة.

اللقاء تأجل نظرا لتحديد موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا يوم 15 فبراير الجاري عقب تأجيلها في ديسمبر الماضي لمشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.

الجولة 27 - الدور الثاني

25 يونيو 2024 في السابعة مساءً.

على استاد القاهرة.

وستنتهي مباريات الجولة 30 من الدوري يوم 8 يوليو المقبل.

وأوضحت الرابطة بأنه في حالة عدم توفيق أي من الأندية المشاركة فاريا فأن لإدارة المسابقات الحق في تحديد بعض المؤجلات في الوقت المناسب وسيتم ذلك بعد معرفة موقف الفرق تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.

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