سليل عائلة رياضية أرجنتينية ينضم إلى إنتر ميامي لمجاورة ميسي

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي ضم فيديريكو ريدوندو قادما من أرجنتيوس جونيورز الأرجنتيني.

لاعب الوسط المدافع وقع على عقد يمتد حتى 2027 مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وتدرج فيدريكو في فئات الناشئين والشباب لفريق أرجنتيوس جونيورز، كما شارك مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم للشباب.

وساهم الشهر الجاري في قيادة الأرجنتين للوصول لنهائيات أولمبياد باريس 2024 بالحصول في المركز الثاني خلف باراجواي.

Oficial ✍🇦🇷 Bienvenido, Federico! We have officially signed Argentine U-23 National Team defensive midfielder Federico Redondo to a contract running through the 2027 MLS season, with a Club option for 2028. The midfielder joins the Club as a U22 Initiative player, pending… pic.twitter.com/0PgKQFnN4D — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 23, 2024

وإذا شعرت أن الاسم يذكرك بفيرناندو ريدوندو نجم ريال مدريد وميلان السابق فهو نجله بالفعل.

وكذلك جده خورخي سولاري والد إدواردو واستيبان سولاري وسانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد السابق.

يذكر أن ريدوندو تألق تحت قيادة جابريل ميليتو مدربه السابق في أرجنتينوس، كما تدرب تحت قيادة خافيير ماسكيرانو في منتخب الأرجنتين للشباب والأولمبي.

وسينضم ريدوندو إلى إنتر ميامي ليجاور الأسطورة ليونيل ميسي.

وسيتواجد اللاعب الشاب في القائمة عوضا عن مواطنه فاكوندو فارياس الذي تعرض لإصابة أنهت موسمه بشكل مبكر للغاية.

ويستعد إنتر ميامي لمواجهة نيويورك سيتي في الجولة الثانية من الدوري الأمريكي.

من هو فيدريكو ريدوندو؟

"العيش مع العائلة يعني العيش حول الكرة" هكذا تحدث فيدي عن حياته في حواره مع "إل تيمبو".

بسبب المقارنات مع والده قال: "أنا فيديريكو وليس فيرناندو، نلعب في نفس المركز وهو كان أفضل لاعب رقم 5 في تاريخ، هو أول وأعظم مرجع".

وأضاف "والداي لم يجبرني على لعب الكرة، الشيء الوحيد الذي أخبرني إياه أن أي كان ما سأفعل: كن سعيدا وقدم 100%".

بدأ مسيرته مع الفريق الأول لأرجنتينوس جونيورز على يد جابريل ميليتو في يوليو 2022.

قال ميليتو عنه "هو عكس والده يلعب بالقدم اليمنى ويشاركه في نفس البنية الجسدية، هو لاعب شاب بأفكار واضحة".

فيدي تحدث عن أسلوبه: "اعتدت التمريرات القصيرة لجذب الخصوم ومن ثم أمرر كرات لكسر الخطوط وتسريع المباراة، معظم القرارات التي أتخذها هي عن طريق الحدس".

خلال 14 مباراة سجل هدفا، وأيضا هو أقل من فقد الكرة بين اللاعبين تحت 20 عاما حتى الآن في الدوري الأرجنتيني بنسبة 13.7%.

لم يحظ فيرناندو بفرصة المشاركة في كأس العالم للشباب عام 1989 ونجله حصل على الفرصة تحت قيادة خافيير ماسكيرانو.