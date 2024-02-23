رابطة الأندية تعلن جدول الدوري حتى الجولة 30.. ومواعيد المؤجلات والقمة

أعلنت رابطة أندية المصرية مواعيد مباريات الدوري من الجولة 14 وحتى الجولة 30 من عمر المسابقات، بالإضافة إلى المباريات المؤجلة السابقة.

وتحدد موعد القمة بين القطبين الأهلي والزمالك، حيث تأجل لقاء الدور الأول والذي كان مقررا له الشهر الجاري.

الزمالك والأهلي يوم 15 أبريل 2024 في السابعة مساءً على استاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة 10.

وسيلتقي الفريقان مجددا في 25 يونيو 2024 في السابعة مساءً على استاد القاهرة في الجولة 27.

وستنتهي مباريات الجولة 30 من الدوري يوم 8 يوليو المقبل.

وأوضحت الرابطة بأنه في حالة عدم توفيق أي من الأندية المشاركة فاريا فأن لإدارة المسابقات الحق في تحديد بعض المؤجلات في الوقت المناسب وسيتم ذلك بعد معرفة موقف الفرق تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.

وإليكم جدول الدوري من الجولة 14 وحتى الجولة 30

وإليكم جدول المؤجلات