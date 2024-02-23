مدنية ينضم لصفوف الفيصلي الأردني

رحبوووووا معنااا .....بالنسر القادم من جبال قاسيون 🦅💙

أتم مجلس إدارة النادي الفيصلي إجراءات التعاقد مع الحارس الأول للمنتخب السوري، الدولي "أحمد مدنية" حيث سينضم مدنية لصفوف الزعيم لمدة موسم ونصف.

أهلاً وسهلاً بك في كتيبة النسور 🦅 pic.twitter.com/ZjxaY6iUmS