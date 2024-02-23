مدنية ينضم لصفوف الفيصلي الأردني
الجمعة، 23 فبراير 2024 - 22:14
كتب : FilGoal
أعلن نادي الفيصلي الأردني ضم السوري أحمد مدنية قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية في البلاد.
أحمد مدنية
النادي : الفيصلي
وستكون تلك تجربته الأولى خارج سوريا بارتداء قميص الفيصلي، بعقد سيمتد لموسم ونصف.
ومثّل أحمد مدنية البالغ 34 عاما فرق الجيش وتشرين جَبلة في سوريا.
وقاد مدنية منتخب بلاده سوريا تحت قيادة عصام الحضري مدرب الحراس للوصول لـ دور الـ 16 من كأس آسيا لأول مرة في التاريخ.
وودع حينها منتخب سوريا بركلات الترجيح ضد إيران.
رحبوووووا معنااا .....بالنسر القادم من جبال قاسيون 🦅💙
أتم مجلس إدارة النادي الفيصلي إجراءات التعاقد مع الحارس الأول للمنتخب السوري، الدولي "أحمد مدنية" حيث سينضم مدنية لصفوف الزعيم لمدة موسم ونصف.
أهلاً وسهلاً بك في كتيبة النسور 🦅 pic.twitter.com/ZjxaY6iUmS— الفيصلي الأردني (@ALFAISALYSCJO) February 23, 2024
ويحتل الفيصلي المركز الثالث برصيد 24 نقطة بعد مرور 11 جولة من الدوري الأردني للموسم الجاري.
ويبتعد الفيصلي عن نادي الحسين المتصدر برصيد 7 نقاط.