مدنية ينضم لصفوف الفيصلي الأردني

الجمعة، 23 فبراير 2024 - 22:14

كتب : FilGoal

أحمد مدنية - الفيصلي الأردني

أعلن نادي الفيصلي الأردني ضم السوري أحمد مدنية قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية في البلاد.

أحمد مدنية

النادي : الفيصلي

الفيصلي

وستكون تلك تجربته الأولى خارج سوريا بارتداء قميص الفيصلي، بعقد سيمتد لموسم ونصف.

ومثّل أحمد مدنية البالغ 34 عاما فرق الجيش وتشرين جَبلة في سوريا.

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وقاد مدنية منتخب بلاده سوريا تحت قيادة عصام الحضري مدرب الحراس للوصول لـ دور الـ 16 من كأس آسيا لأول مرة في التاريخ.

وودع حينها منتخب سوريا بركلات الترجيح ضد إيران.

ويحتل الفيصلي المركز الثالث برصيد 24 نقطة بعد مرور 11 جولة من الدوري الأردني للموسم الجاري.

ويبتعد الفيصلي عن نادي الحسين المتصدر برصيد 7 نقاط.

سوريا الفيصلي الأردني الدوري الأردني أحمد مدنية - الفيصلي الأردني
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