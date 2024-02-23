توخيل يكشف سبب رحيله من بايرن

الجمعة، 23 فبراير 2024 - 22:03

كتب : FilGoal

توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ

كشف توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونيخ سبب رحيله من تدريب الفريق.

وأعلن النادي انفصاله عن توخيل في نهاية الموسم الجاري.

وقال توخيل للصحفيين: "لم نتمكن من الارتقاء بالفريق باستمرار إلى مستوى أعلى، ولهذا السبب سأرحل في الصيف المقبل".

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وعما إذا يرى أن موافقته على عرض بايرن خطأ قال: "ليس من المنطقي النظر إلى الوراء، يتم نسيان أنن لم نكن محظوظين أبدا بتعرضنا للعديد من الإصابات أيضا".

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة منافسه لايبزج في المباراة التي ستجمعهما في الجول 23 ضمن منافسات الدوري.

وتقرر إنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين في صيف 2024 بدلا من صيف 2025.

القرار جاء بعد مناقشات داخلية بين الأطراف المعنية، حسب بيان بايرن.

وقال توخيل في تصريحات لموقع ناديه عقب الإعلان: "اتفقنا على إنهاء تعاوننا بعد هذا الموسم. وحتى ذلك الحين، سأواصل أنا وطاقمي التدريبي بذل كل ما في وسعنا لضمان أقصى قدر من النجاح".

فيما قال يان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لبايرن "في محادثة مفتوحة وجيدة توصلنا إلى قرار إنهاء تعاوننا في الصيف".

وأضاف "نحن مقتنعون أنه بعد الهزيمة 0-1 في مباراة الذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام لاتسيو، سنتأهل إلى الدور ربع النهائي في أليانز أرينا الممتلئ بالكامل".

وكان رئيس بايرن قد علق على موقف توخيل عقب تلقي الهزيمة الثالثة خلال أسبوع، وذلك أمام بوخوم في الدوري الألماني.

وقال دريسين عقب المباراة للصحفيين: "حقا أنا أشعر بالاشمئزاز، العقلية هزمت الجودة في مباراة بوخوم".

وأتم "لا نشعر بالسعادة على الإطلاق، ولكن بالتأكيد توماس توخيل سيستمر لقيادة الفريق للمباراة المقبلة".

للمباراة الثالثة على التوالي يخسر الفريق البافاري في جميع البطولات بعد السقوط أمام باير ليفركوزن في الدوري، ولاتسيو في دوري أبطال أوروبا وثم بوخوم في الدوري.

وحدث ذلك لأول مرة منذ مايو 2015.

وتجمد رصيد بايرن ميونيخ عند النقطة 50 في وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني خلف باير ليفركوزن المتصدر بفارق 8 نقاط.

بايرن ميونيخ الدوري الألماني توماس توخيل لايبزج
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