طارق حامد يصنع هدفا في تعادل ضمك ضد الفتح

تعادل ضمك ضد منافسه الفتح بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وشارك الدولي المصري طارق حامد في المباراة كاملة وتمكن من صناعة هدف فريقه.

وسجل سفيان بن دبكة هدف الفتح الأول في الدقيقة 52 بعد ارتداد الكرة نتيجة تصدي مصطفى زغبة حارس ضمك لتسديدة قوية لكن تابعها بن دبكة ليسجل الهدف.

وتعادل جورجس كيفين نكودو لضمك بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك إذ مرر طارق حامد الكرة له قبل تسديد الكرة ليحتسب له صناعة.

ويعتبر ذلك هو الهدف الثاني الذي يصنعه طارق حامد خلال الموسم الجاري مع ضمك في 15 مباراة لعبها.

وكاد أن يفوز ضمك بالمباراة إذ سجل نكودو الهدف الثاني في الدقيقة 80 لكن لم يحتسب بعد العودة إلى تقنية الفيديو لتنتهي المباراة بالتعادل.

ورفع ضمك رصيده ليصل للنقطة 31 في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي.

وارتقى الفتح للنقطة 30 في المركز السابع خلف ضمك مباشرة.

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