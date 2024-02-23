النتيجة الأكبر.. سيراميكا يهزم بلدية المحلة في مباراة مجنونة وتعادل في صراع الهدافين

الجمعة، 23 فبراير 2024 - 21:22

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا

انتصر سيراميكا كليوباترا على منافسه بلدية المحلة بنتيجة 5-3 في المباراة التي جمعتهما في الجولة 14 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويعتبر ذلك أعلى نتيجة في الدوري منذ موسم 2021-2022 مباراة سيراميكا كليوباترا والتي انتهت بالتعادل مع اتحاد السكندري 4-4

وشهد اللقاء منافسة خاصة على صدارة هداف الدوري بين حسام أشرف لاعب بلدية المحلة وأحمد بلحاج لاعب سيراميكا كليوباترا.

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وتمكن أشرف من معادلة بلحاج في سباق الهدافين إذ تساوى الثنائي بـ8 أهداف.

وسجل أهداف سيراميكا كل من محمد إبراهيم وصادق أوجولا وبلحاج ورجب نبيل.

وأحرز حسام أشرف ثنائية بلدية المحلة.

وارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا للنقطة 18 في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري.

وتجمد رصيد بلدية المحلة عند النقطة 13 في المركز الـ12.

التشكيل

هدف مبكر

سجل حسام أشرف الهدف الأول بعد تسديدة أرضية قوية من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة التاسعة.

عودة سيراميكا

عاد سيراميكا سريعا في المباراة وسجل التعادل من ركلة جزاء حصل عليها جون إيبوكا بعد عرقلة من أحمد مجدي في الدقيقة 16 وتمكن محمد إبراهيم من إحرازها.

وأضاف أوجولا الهدف الثاني بعد تبادل التمرير مع أحمد بلحاج ثم سدد كرة صاروخية في سقف المرمى من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 32.

اتساع الفارق واشتعال منافسة الهداف

اتسع الفارق بين سيراميكا وبلدية المحلة إذ سجل بلحاج الهدف الثالث بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 60 لتصبح النتيجة 3-1 واشتعلت منافسة هداف الدوري ليكون 8-7 لصالح بلحاج.

تقليص الفارق والتعادل لأشرف

قلص حسام أشرف النتيجة لفريقه في الدقيقة 70 بعد رأسية من داخل منطقة الجزاء، وكذلك تساوى مع بلحاج ليسجل كل منهما 8 أهداف في صراع هداف الدوري.

هروب سيراميكا

جاء رجب نبيل ليسجل الهدف الرابع لسيراميكا في الدقيقة 72 بعد رأسية نتيجة عرضية من ركلة حرة ثابتة لتكون النتيجة 4-2 لسيراميكا.

جنون الـ+90

واشتعلت المباراة في +90 إذ سجل محمد صابر لاعب بلدية المحلة هدفا في الدقيقة 94 من رأسية لتصبح النتيجة 4-3 لسيراميكا.

ويأتي محمد صابر لاعب بلدية المحلة ليرتكب خطأ فادح ويستغله مروان عثمان مهاجم سيراميكا لينفرد بالمرمى ويسجل الهدف الخامس في الدقيقة 96 وتنتهي المباراة 5-3.

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