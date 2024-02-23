كرة سلة - منتخب مصر يستهل مشوار التصفيات القارية بالفوز على إفريقيا الوسطى

الجمعة، 23 فبراير 2024 - 21:00

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة السلة

حقق منتخب مصر لكرة السلة الفوز على نظيره إفريقيا الوسطى بنتيجة 76-61 في الجولة الأولى في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2025.

وبسط منتخب مصر سيطرته طيلة اللقاء حيث لم يتأخر في النتيجة.

وانتهى الربع الأول بالتفوق 29-15 ورغم التراجع في الربع الثاني إلا أن منتخب مصر أنهاه بنتيجة 46-31.

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السيطرة ظلت مستمرة في الربع الثالث بنتيجة 63-44، وأخيرا بنتيجة 76-61 في نهاية اللقاء

وفي نفس المجموعة انتصر منتخب كوت ديفوار بنتيجة 77-69 على مدغشقر.

ويتصدر منتخب مصر مع كوت ديفوار الترتيب برصيد نقطتين لكل فريق.

وسيلتقي منتخب مصر غدا السبت نظيره مدغشقر في نفس التوقيت، وتختتم منافسات البطولة يوم الأحد بمواجهة بين مصر وكوت ديفوار في السابعة مساء.

وتقام جميع مباريات التصفيات على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

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