بعد صراع مع المرض.. وفاة أشرف كابونجا لاعب غزل المحلة السابق
الجمعة، 23 فبراير 2024 - 20:41
كتب : رضا السنباطي
توفى أشرف كابونجا لاعب غزل المحلة ومنتخب مصر السابق بعد صراع مع مرض السرطان في البنكرياس الذي بدأ منذ عام 2021.
ونعى النادي كابونجا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" برئاسة وليد خليل.
وكذلك نعى عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش زمليه السابق.
وتدهورت حالته الصحية في الفترة الأخيرة ودخل في غيبوبة وفقد الوعي بشكل كلي
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