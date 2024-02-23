بعد صراع مع المرض.. وفاة أشرف كابونجا لاعب غزل المحلة السابق

الجمعة، 23 فبراير 2024 - 20:41

كتب : رضا السنباطي

أشرف كابونجا

توفى أشرف كابونجا لاعب غزل المحلة ومنتخب مصر السابق بعد صراع مع مرض السرطان في البنكرياس الذي بدأ منذ عام 2021.

ونعى النادي كابونجا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" برئاسة وليد خليل.

وكذلك نعى عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش زمليه السابق.

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May be an image of ‎3 people and ‎text that says '‎عبد الحميد بسيوني ٤٤ كابتن اشرف کابونجا كابتن نادي غزل المحله في ذمه الله الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الاعلى ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون‎'‎‎

وتدهورت حالته الصحية في الفترة الأخيرة ودخل في غيبوبة وفقد الوعي بشكل كلي

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